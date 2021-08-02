Пустыни вместо черноземов, арктические морозы и торнадо: какой будет Украина до 2100 года

Уже к 2100 году Украина станет похожей на Австралию. По крайней мере, об этом говорят ученые и климатологи.

Как именно изменится климат в нашей стране, чего ждать от погоды, и будет ли нам и нашим потомкам что есть - расписал на своей странице в Facebook глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

Жаркое и сухое лето

В этом веке климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад. Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

Нестабильная зима

Хотя зимы в Украине в целом потеплеют, следует готовиться к "температурным качелям". Периодически к нам будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами. Вместе с тем долговременных снежных периодов будет становиться меньше.

Торнадо и другие аномалии

Чрезвычайные погодные явления станут привычными для украинцев. Засуха и сильные ветры будут вызывать пыльные бури. Непредсказуемый климат приведет к увеличению частоты и интенсивности других аномалий: пожаров, засух, торнадо, ураганов, сильных осадков.

Потеря черноземов

Из-за климатических изменений большинство знаменитых украинских черноземов превратится в зону "рискованного земледелия". О сое и кукурузе, основных экспортных культурах, придется забыть. Новые условия позволят успешно выращивать только пшеницу и подсолнухи.

Миграция видов

Изменение условий существования приведет к миграции флоры и фауны. Уже сейчас к нам переселились невиданные до этого розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. А совсем скоро фауну Украины могут пополнить новые виды ядовитых змей, сухопутные черепахи, много насекомых и птиц.

Вирусная угроза

Потепление также грозит распространением в Украине новых болезней. Новые виды животных, птиц и насекомых могут распространять такие болезни, как птичий грипп, лихорадку восточного Нила, болезнь Лайма и бешенство.

Украина может превратиться в пустыню (фото: pexels.com)

"Сценарий, при котором возможны описанные климатические изменения, предполагает, что к 2100 году общая температура планеты вырастет на 2-2,5 градусов. Это наиболее вероятный из прогнозов. Однако, если человечество будет противодействовать глобальному потеплению не достаточно активно, есть риск пессимистического сценария. Если средняя температура поднимется на 3-4 градуса, Украина достаточно быстро рискует превратиться в пустыню", - пишет чиновник по экологии.