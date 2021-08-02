Пустелі замість чорноземів, арктичні морози і торнадо: якою буде Україна до 2100 року

Вже до 2100 року Україна стане схожою на Австралію. Принаймні, про це кажуть вчені й кліматологи.

Як саме зміниться клімат у нашій країні, чого чекати від погоди, і чи буде нам і нашим нащадкам що їсти - розписав на своїй сторінці у Facebook голова постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

Спекотне та сухе літо

У цьому столітті клімат в Україні ставатиме теплішим та посушливішим. Територія буде поступово спустелюватися з південного сходу на північний захід. Це принесе з собою сухе та спекотне літо. Довгі посушливі періоди чергуватимуться з короткими, але сильними зливами.

Нестабільна зима

Хоча зими в Україні загалом потеплішають, слід готуватися до "температурних гойдалок". Періодично до нас надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильними снігопадами. Разом з тим довготривалих сніжних періодів ставатиме менше.

Торнадо та інші аномалії

Надзвичайні погодні явища стануть звичними для українців. Посуха та сильні вітри викликатимуть пилові бурі. Непередбачуваний клімат призведе до збільшення частоти та інтенсивності інших аномалій: пожеж, посух, торнадо, буревіїв, сильних опадів.

Втрата чорноземів

Через кліматичні зміни, більшість знаменитих українських чорноземів перетвориться на зону "ризикованого землеробства". Про сою та кукурудзу, основні експортні культури, доведеться забути. Нові умови дозволятимуть успішно вирощувати лише пшеницю та соняшники.

Міграція видів

Зміна умов існування призведе до міграції флори та фауни. Вже зараз до нас переселилися небачені до цього рожеві пелікани, шакали та степові лисиці з Центральної Азії. А зовсім скоро фауну України можуть поповнити нові види отруйних змій, сухопутні черепахи, багато комах та птахів.

Вірусна загроза

Потепління також загрожує поширенням в Україні нових хвороб. Нові види тварин, птахів та комах можуть розповсюджувати такі хвороби, як пташиний грип, гарячку східного Нілу, хворобу Лайма та сказ.

Україна може перетворитися у пустелю (фото: pexels.com)

"Сценарій, за якого можливі описані кліматичні зміни, передбачає, що до 2100 року загальна температура планети виросте на 2-2,5 градуса. Це найімовірніший з прогнозів. Проте, якщо людство протидіятиме глобальному потеплінню не достатньо активно, є ризик песимістичного сценарію. Якщо середня температура підніметься на 3-4 градуси, Україна досить швидко ризикує перетворитися на пустелю", - пише чиновник по екології.