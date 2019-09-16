Пустые пляжи и мусор: в сети показали, до чего оккупанты довели Крым

В Крыму наблюдается ужасная ситуация с загрязнением. Дело в том, что на всем полуострове полно мест, куда сбрасывается мусор. Кроме того, на фотографиях видно, что во время бархатного сезона местные пляжи пустуют. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Стоит отметить, что до аннексии полуострова в середине сентября еще было много отдыхающих, поскольку в Крыму обычно в это время еще достаточно тепло.

Крым загрязняют оккупанты - на полуострове мало туристов (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что жителям северной части Крыма угрожает эвакуация из-за экологической катастрофы. Проблема на полуострове возникла в связи с нехваткой воды.

Крым загрязняют оккупанты - на полуострове мало туристов (фото: twitter.com/KrimRt)

Ранее сообщалось о том, что в Крыму люди жалуются на плохое самочувствие после выбросов в прошлом году из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

Крым загрязняют оккупанты - на полуострове мало туристов (фото: twitter.com/KrimRt)

По словам активиста из Армянска, у людей наблюдается аллергия, которая вызвана этими выбросами. Жители полуострова жалуются на насморк и кашель. При этом симптомы аллергической реакции часто наблюдаются у детей.

Крым загрязняют оккупанты - на полуострове мало туристов (фото: twitter.com/KrimRt)

Мы также писали о том, что Крым сильно пострадал из-за разбушевавшейся стихии. Жители полуострова пережили сильную бурю, которая затопила улицы и дома нескольких городов.

К примеру, в Керчи полностью были залиты дороги, а уровень воды в некоторых местах доходил до капотов автомобилей. Кроме того, у части города пропал свет.