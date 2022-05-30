Пустая коробка, молоко и сметана: готовим супердесерт без выпечки
Понедельник 30 мая 2022 08:30
Скриншот видео: десерт без выпечки из молока и сметаны
Десерт без выпечки - отличная альтернатива для тех, у кого нет времени возиться с духовкой. Если у вас есть молоко и сметана, а также пустая коробка из-под молока, предлагаем вам приготовить нежную сливочную вкуснятину.
Ингредиенты:
Молоко - 300 г
Соль - щепотка
Желтки - 3 шт.
Желатин быстрорастворимый - 25 г + 100 г воды
Сахар - 3 ст. л. с горкой или по вкусу
Ванильный сахар - 10 г
Сметана 20% - 400 г
Пошаговое приготовление
Залейте желатин водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.
Смешайте сахар, желтки, щепотку соли и молоко. Нагрейте на маленьком огне до загустения. Не доводите до кипения.
Добавьте ванильный сахар, набухший желатин. Перемешайте, чтобы желатин растворился.
Добавьте сметану, хорошо перемешайте.
Вылейте десерт в форму.
Поставьте в холодильник на 6-8 часов до полной стабилизации.