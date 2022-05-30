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Пустая коробка, молоко и сметана: готовим супердесерт без выпечки

Скриншот видео: десерт без выпечки из молока и сметаны
Автор: Светлана Мащенко

Десерт без выпечки - отличная альтернатива для тех, у кого нет времени возиться с духовкой. Если у вас есть молоко и сметана, а также пустая коробка из-под молока, предлагаем вам приготовить нежную сливочную вкуснятину.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Молоко - 300 г
  • Соль - щепотка
  • Желтки - 3 шт.
  • Желатин быстрорастворимый - 25 г + 100 г воды
  • Сахар - 3 ст. л. с горкой или по вкусу
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сметана 20% - 400 г

Пошаговое приготовление

  1. Залейте желатин водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.
  2. Смешайте сахар, желтки, щепотку соли и молоко. Нагрейте на маленьком огне до загустения. Не доводите до кипения.
  3. Добавьте ванильный сахар, набухший желатин. Перемешайте, чтобы желатин растворился.
  4. Добавьте сметану, хорошо перемешайте.
  5. Вылейте десерт в форму.
  6. Поставьте в холодильник на 6-8 часов до полной стабилизации.

Ранее блогер рассказала, как приготовить торт Карпатка из заварного теста с заварным кремом.

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