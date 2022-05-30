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Порожня коробка, молоко і сметана: готуємо супердесерт без випічки

Скріншот відео: десерт без випічки з молока і сметани
Автор: Світлана Мащенко

Десерт без випічки - відмінна альтернатива для тих, у кого немає часу возитися з духовкою. Якщо у вас є молоко і сметана, а також порожня коробка з-під молока, пропонуємо вам приготувати ніжну вершкову смакоту.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Молоко - 300 г
  • Сіль - щіпка
  • Жовтки - 3 шт.
  • Желатин швидкорозчинний - 25 г + 100 г води
  • Цукор - 3 ст. л. з гіркою або за смаком
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сметана 20% - 400 г

Покрокове приготування

  1. Залийте желатин водою і залиште на кілька хвилин, щоб він набух.
  2. Змішайте цукор, жовтки, щіпку солі і молоко. Нагрійте на маленькому вогні до загустіння. Не доводьте до кипіння.
  3. Додайте ванільний цукор, набряклий желатин. Перемішайте, щоб желатин розчинився.
  4. Додайте сметану, добре перемішайте.
  5. Вилийте десерт у форму.
  6. Поставте в холодильник на 6-8 годин до повної стабілізації.

Раніше блогер розповіла, як приготувати торт Карпатка з заварного тіста з заварним кремом.

Також ми писали, як приготувати Наполеон без випічки всього за 20 хвилин.

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