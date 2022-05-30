Порожня коробка, молоко і сметана: готуємо супердесерт без випічки
Понеділок 30 травня 2022 08:30
Скріншот відео: десерт без випічки з молока і сметани
Десерт без випічки - відмінна альтернатива для тих, у кого немає часу возитися з духовкою. Якщо у вас є молоко і сметана, а також порожня коробка з-під молока, пропонуємо вам приготувати ніжну вершкову смакоту.
Інгредієнти:
Молоко - 300 г
Сіль - щіпка
Жовтки - 3 шт.
Желатин швидкорозчинний - 25 г + 100 г води
Цукор - 3 ст. л. з гіркою або за смаком
Ванільний цукор - 10 г
Сметана 20% - 400 г
Покрокове приготування
Залийте желатин водою і залиште на кілька хвилин, щоб він набух.
Змішайте цукор, жовтки, щіпку солі і молоко. Нагрійте на маленькому вогні до загустіння. Не доводьте до кипіння.
Додайте ванільний цукор, набряклий желатин. Перемішайте, щоб желатин розчинився.
Додайте сметану, добре перемішайте.
Вилийте десерт у форму.
Поставте в холодильник на 6-8 годин до повної стабілізації.