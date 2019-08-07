"Манчестер Юнайтед" оштрафовал игрока за неявку в расположение клуба

Фото: Ромелу Лукаку (manutd.com)

Лукаку тренируется с бельгийским "Андерлехтом"

"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего Ромелу Лукаку на сумму около 435 тысяч евро за неявку на тренировочную базу. Об этом сообщает The Mirror.

В последние дни форвард без разрешения своего клуба поддерживает форму в расположении "Андерлехта", цвета которого также защищает украинец Евгений Макаренко.

Romelu Lukaku had permission to train with Anderlecht, while Man United had a day off. He trained with the kids. #mufc https://t.co/WoP5RI2gKI — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) August 5, 2019

Футболист сборной Бельгии хочет, чтобы английский гранд продал его и поэтому объявил бойкот. Он также не участвовал в предсезонных матчах "Манчестер Юнайтед", пытаясь определиться со своим будущим.

В услугах Лукаку были заинтересованы "Интер" и "Ювентус". Последние хотели обменять нападающего на Дибала, но аргентинец отказался покидать туринский клуб. Что касается "Интера", то миланский клуб не может согласовать с "манкунианцами" сумму трансфера игрока.

МЮ стартует в чемпионате Англии сезона 2019/20 матчем против "Челси" 11 августа.