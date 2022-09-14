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"Пусть поет в Москве": поляки требуют отменить концерт "путиниста" Роджера Уотерса

Роджер Уотерс (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Британский музыкант, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который поддерживает войну в Украине, анонсировал два концерта в польском городе Краков. Однако, поляки не рады этому и призвали его лучше ехать в Москву.

Об этом сообщает издание Rolsat News.

В Facebook Live Nation Poland объявила, что в рамках тура "This is not a drill" Уотерс выступит в Кракове 21 и 22 апреля 2023 года. Билеты начнут продавать 16 сентября.

Депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух взял ситуацию под личный контроль и пообещал приложить максимум усилий, чтобы отменить концерт сторонника Путина.

В Польше хотят отменить концерт Роджера Уотерса (instagram.com/rogerwaters)

Также он заявил, что лично поговорит с мэром города относительно того, чтобы не допустить выступление Уотерса.

"Роджер Вотерс - ярый сторонник Путина, который хочет выступить на "Таурон Арене" в Кракове. В среду у нас сессия Краковского городского совета, и я буду говорить с мэром и депутатами, чтобы отменить это. Такое событие было бы позором для нашего города. Пусть поет в Москве", - сказал он.

Кроме того, в сети поляки также выступили против организации концерта музыканта и пишут, что он совсем сошел с ума.

  • Уотерс - старый клоун, который полностью потерял связь с разумом. Если мы не будем бойкотировать это дер*мо, мы будем никем. Он просто плюет нам в лицо. Я не верю, что мы позволим это сделать;
  • На этого кремлевского пропагандиста я бы даже бесплатно не пошел. Слава Украине!;
  • Этот концерт должен проходить в Москве или Минске, а не в Кракове;
  • То, что он написал в своем письме к Зеленской, свидетельствует о том, что он ид*от.

В Польше хотят отменить концерт Роджера Уотерса (facebook.com/rogerwaters)

Недавно британский музыкант написал письмо Зеленской, где подтвердил свою ненависть к украинцам. В нем он просит, чтобы первая леди "повлияла на своего мужа" Владимира Зеленского.

Также мы писали, что Pink Floyd объединились без Уотерса и записали песню об Украине с Андреем Хлывнюком.

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Pink FloydРоджер Уотерс