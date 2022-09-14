"Пусть поет в Москве": поляки требуют отменить концерт "путиниста" Роджера Уотерса

Британский музыкант, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который поддерживает войну в Украине, анонсировал два концерта в польском городе Краков. Однако, поляки не рады этому и призвали его лучше ехать в Москву.
Об этом сообщает издание Rolsat News.
В Facebook Live Nation Poland объявила, что в рамках тура "This is not a drill" Уотерс выступит в Кракове 21 и 22 апреля 2023 года. Билеты начнут продавать 16 сентября.
Депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух взял ситуацию под личный контроль и пообещал приложить максимум усилий, чтобы отменить концерт сторонника Путина.
Также он заявил, что лично поговорит с мэром города относительно того, чтобы не допустить выступление Уотерса.
"Роджер Вотерс - ярый сторонник Путина, который хочет выступить на "Таурон Арене" в Кракове. В среду у нас сессия Краковского городского совета, и я буду говорить с мэром и депутатами, чтобы отменить это. Такое событие было бы позором для нашего города. Пусть поет в Москве", - сказал он.
Кроме того, в сети поляки также выступили против организации концерта музыканта и пишут, что он совсем сошел с ума.
В Польше хотят отменить концерт Роджера Уотерса (facebook.com/rogerwaters)
Недавно британский музыкант написал письмо Зеленской, где подтвердил свою ненависть к украинцам. В нем он просит, чтобы первая леди "повлияла на своего мужа" Владимира Зеленского.
Также мы писали, что Pink Floyd объединились без Уотерса и записали песню об Украине с Андреем Хлывнюком.