"Нехай співає у Москві": поляки вимагають скасувати концерт "путініста" Роджера Вотерса

У Facebook Live Nation Poland оголосила, що в рамках туру "This is not a drill" Вотерс виступить у Кракові 21 та 22 квітня 2023 року. Квитки почнуть продавати 16 вересня.

Депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух взяв ситуацію під особистий контроль і пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб скасувати концерт прихильника Путіна.

У Польщі хочуть скасувати концерт Роджера Вотерса (instagram.com/rogerwaters)

Також він заявив, що особисто поговорить з мером міста щодо того, щоб не допустити виступ Вотерса.

"Роджер Вотерс - запеклий прихильник Путіна, який хоче виступити на "Таурон Арені" у Кракові. У середу у нас сесія Краківської міської ради, і я буду говорити з мером і депутатами, щоб скасувати це. Така подія була б ганьбою для нашого міста. Нехай співає в Москві", - сказав він.

Окрім того, у мережі поляки також виступили проти організації концерту музиканта та пишуть, що він зовсім зійшов з розуму.

Вотерс - старий клоун, який повністю втратив зв’язок з розумом. Якщо ми не будемо бойкотувати це ла*но, ми будемо ніким. Він просто плює нам в обличчя. Я не вірю, що ми дозволимо це зробити;

На цього кремлівського пропагандиста я б навіть безкоштовно не пішов. Слава Україні!;

Цей концерт повинен відбуватися в Москві або Мінську, а не в Кракові;

Те, що він написав у своєму листі до Зеленській, свідчить про те, що він ід*от.

У Польщі хочуть скасувати концерт Роджера Вотерса (facebook.com/rogerwaters)