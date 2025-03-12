Пурим-2025: красиві привітання у віршах та прозі

Пурим - важливе єврейське свято, яке відзначається цього року 13 та 14 березня. У цей день треба порадувати рідних та близьких людей красивими привітаннями.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує різноманітні привітання з Пурим, які допоможуть вам порадувати рідних та знайомих.

Привітання з Пурим у прозі та віршах

З днем Пуриму, свято славимо,

З ним відтепер вітаємо,

Нехай здоров'я до вас прибуде,

Щастя вас хай не забуде.

***

Всіх пригощають гоменташі

І нестримно п'ють вино.

У Пурим піднімемо наші чаші,

Нехай ллється через край воно.

І славитимемо ми Царя

І добрим словом згадувати.

Адже Ахашверошу завдяки

Євреям надали можливість виживати!

***

З Пуримом вас вітаю щиро,

Хай наповниться день миром!

Під захистом небесних сил

Хай ваш шлях буде світил.

Хай здійсняться всі бажання,

Принесе життя кохання!

***

З Пуримом! Нехай у вашому домі завжди панує світло радості, а серце сповнюється вдячністю за чудеса цього дня. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку і тепла в колі рідних та друзів. Нехай цей Пурим принесе вам лише гарні новини та щасливі моменти!

Щасливого Пуриму! Нехай веселість і сміх сьогодні не вщухають, а гаманташен будуть особливо смачними! Бажаю, щоб у вашому житті завжди перемагали добро і світло, а несподівані радості наповнювали кожен день.

Зі святом Пуриму! Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, чудес і несподіваних благословень. Бажаю вам мудрості, сили та віри, які допоможуть подолати всі труднощі. Хай у домі завжди буде мир, достаток і щасливі усмішки рідних!

Пурим саме тут - час веселитися! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене радістю, як святкові келихи вином. Нехай добро та щедрість повертаються до вас сторицею, а сміх звучить у кожному куточку вашого дому. Святкуйте на повну та насолоджуйтесь цим чудовим днем!

Світлого та радісного Пуриму! Нехай цей день принесе щастя, мир та багато приємних сюрпризів. Бажаю вам щедрості серця, сили духу та гармонії в житті. Нехай благословення ллються на вас, як весняний дощ!

Мазаль тов! Нехай цей Пурим стане для вас часом веселощів, теплих зустрічей і смачних частувань. Бажаю вам радості, удачі та світлих моментів, які запам’ятаються надовго. Хай у вашому домі завжди буде світло й достаток!

З Пуримом вас! Хай ваш дім наповниться сміхом, серце - вдячністю, а душа - щирою радістю. Бажаю вам здоров’я, щастя та Божого благословення у всіх починаннях. Нехай чудеса, що сталися в цей день колись, супроводжують вас завжди!

Щасливого Пуриму! Нехай життя буде сповнене світла та радості, а всі негаразди розсіюються, як темрява перед світанком. Нехай радість цього свята зігріває вас увесь рік!

Зі святом Пуриму! Бажаю вам незабутніх моментів, радості в серці та міцного здоров’я. Нехай світло цього дня принесе вам удачу, а святковий стіл буде багатим і щедрим. Нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як карнавальні костюми цього свята!

Радісного Пуриму! Бажаю вам миру, щастя та достатку, а також багато приємних подарунків і щирих посмішок. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишок, а у серці - світло і віра. Святкуйте з насолодою та радійте життю!

Вас може зацікавити