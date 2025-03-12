Пурим-2025: красивые поздравления в стихах и прозе
Пурим - важный еврейский праздник, который отмечается в этом году 13 и 14 марта. В этот день надо порадовать родных и близких людей красивыми поздравлениями.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает разнообразные поздравления с Пурим, которые помогут вам порадовать родных и знакомых.
Поздравления с Пурим в прозе и стихах
З днем Пуриму, свято славимо,
З ним відтепер вітаємо,
Нехай здоров'я до вас прибуде,
Щастя вас хай не забуде.
***
Всіх пригощають гоменташі
І нестримно п'ють вино.
У Пурим піднімемо наші чаші,
Нехай ллється через край воно.
І славитимемо ми Царя
І добрим словом згадувати.
Адже Ахашверошу завдяки
Євреям надали можливість виживати!
***
З Пуримом вас вітаю щиро,
Хай наповниться день миром!
Під захистом небесних сил
Хай ваш шлях буде світил.
Хай здійсняться всі бажання,
Принесе життя кохання!
***
С Пуримом! Пусть в вашем доме всегда царит свет радости, а сердце наполняется благодарностью за чудеса этого дня. Желаю вам крепкого здоровья, достатка и тепла в кругу родных и друзей. Пусть этот Пурим принесет вам только хорошие новости и счастливые моменты!
Счастливого Пурима! Пусть веселье и смех сегодня не утихают, а гаманташен будут особенно вкусными! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда побеждали добро и свет, а неожиданные радости наполняли каждый день.
С праздником Пурима! Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, чудес и неожиданных благословений. Желаю вам мудрости, силы и веры, которые помогут преодолеть все трудности. Пусть в доме всегда будет мир, достаток и счастливые улыбки родных!
Пурим именно здесь - время веселиться! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью, как праздничные бокалы вином. Пусть добро и щедрость возвращаются к вам сторицей, а смех звучит в каждом уголке вашего дома. Празднуйте на полную и наслаждайтесь этим замечательным днем!
Светлого и радостного Пурима! Пусть этот день принесет счастье, мир и много приятных сюрпризов. Желаю вам щедрости сердца, силы духа и гармонии в жизни. Пусть благословения льются на вас, как весенний дождь!
Мазаль тов! Пусть этот Пурим станет для вас временем веселья, теплых встреч и вкусных угощений. Желаю вам радости, удачи и светлых моментов, которые запомнятся надолго. Пусть в вашем доме всегда будет свет и достаток!
С Пуримом вас! Пусть ваш дом наполнится смехом, сердце - благодарностью, а душа - искренней радостью. Желаю вам здоровья, счастья и Божьего благословения во всех начинаниях. Пусть чудеса, произошедшие в этот день когда-то, сопровождают вас всегда!
Счастливого Пурима! Пусть жизнь будет полна света и радости, а все невзгоды рассеиваются, как темнота перед рассветом. Пусть радость этого праздника согревает вас весь год!
С праздником Пурима! Желаю вам незабываемых моментов, радости в сердце и крепкого здоровья. Пусть свет этого дня принесет вам удачу, а праздничный стол будет богатым и щедрым. Пусть ваши дни будут такими же яркими, как карнавальные костюмы этого праздника!
Радостного Пурима! Желаю вам мира, счастья и достатка, а также много приятных подарков и искренних улыбок. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уют, а в сердце - свет и вера. Празднуйте с наслаждением и радуйтесь жизни!
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