"Пункти незламності": як знайти найближчу до вас точку зі світлом, теплом та інтернетом

Що таке "пункти незламності"?

У зв'язку з тривалими відключеннями комунікацій через обстріли росіян багато громадян України залишаються без світла, опалення та навіть зв'язку із зовнішнім світом.

Саме тому в Україні почали розгортати так звані "пункти незламності", скористатися якими можуть усі охочі.

У цих локаціях можна отримати такі послуги:

тепло

воду

світло

мобільний зв'язок

інтернет

зарядку для мобільних пристроїв

місця для відпочинку

забезпечення для мам та дітей

аптечки

Точки можуть одночасно прийняти від 40 до 500 осіб. Часових лімітів щодо перебування не встановлюють, проте в таких ситуаціях важливо думати й про інших людей, які прийшли отримати допомогу.

Якщо під час вашого перебування в пункті незламності лунає сигнал повітряної тривоги або іншої небезпеки, працівники мають алгоритм дій і скоординують вас.

Як знайти найближчий пункт?

На сайті ініціативи повідомляють, що зазвичай вони розміщуються у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.

А на картах пункти незламності позначають спеціальними символами.

Скриншот: nezlamnist.gov.ua

Загалом у Києві планують розгорнути близько 500. По всій Україні кількість готових до експлуатації об'єктів сягнула 3 000 станом на кінець листопада.

Кількість пунктів незламності по Україні (скриншот: nezlamnist.gov.ua)

Перевірити наявні у вашому місті адресу можна через онлайн-карту на сайті https://nezlamnist.gov.ua/

З міркувань безпеки на карті не показано "пункти незламності" поблизу лінії бойових дій - Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області.

Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністраціях.