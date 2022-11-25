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Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 09:06
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок Фото: у Києві на ранок половина житлового фонду залишається на аварійних відключеннях світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві на ранок 25 листопада половина житлового фонду Києва залишається на аварійних відключеннях світла. Воду подали повністю, а от відновлення теплопостачання триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА та КМДА.

Світло

Так, станом на 08:30 в столиці 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Вода

Тим часом водопостачання в місті відновлено повністю. Проте, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води. Особливо це стосується верхніх поверхів багатоповерхівок, які знеструмлені.

Там найближчим часом також очікується стабілізація ситуації.

Тепло

Наразі продовжується відновлення теплопостачання в Києві, аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

Мобільний зв’язок

У КМВА пояснюють, функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання.

Тож, як тільки енергосистема стабілізується - зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Транспорт

Тим часом на 7 трамвайних маршрутах тимчасово продовжують працювати автобуси. Зокрема, вони працюють за такими трамвайними маршрутами:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна" - 10 автобусів;
  • № 3 "Ст. Ромена Роллана - вул. Старовокзальна" - 10 автобусів;
  • № 12 "Пуща-Водиця - площа Шевченка" - 2 автобуси;
  • № 14 "Відрадний масив - Контрактова площа" - 5 автобусів;
  • № 18 Контрактова площа - вул. Старовокзальна" - 2 автобуси;
  • № 19 "Площа Шевченка - Контрактова площа" - 4 автобуси;
  • № 28 "Вул. Милославська - Дарницька площа" - 5 автобусів.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві продовжують діяти аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

Додамо, раніше в ДТЕК повідомили, що в столиці даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

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