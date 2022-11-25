Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок

У Києві на ранок 25 листопада половина житлового фонду Києва залишається на аварійних відключеннях світла. Воду подали повністю, а от відновлення теплопостачання триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА та КМДА.

Тим часом на 7 трамвайних маршрутах тимчасово продовжують працювати автобуси. Зокрема, вони працюють за такими трамвайними маршрутами:

Тож, як тільки енергосистема стабілізується - зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Тим часом водопостачання в місті відновлено повністю. Проте, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води. Особливо це стосується верхніх поверхів багатоповерхівок, які знеструмлені.

Так, станом на 08:30 в столиці 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії .

Нагадаємо, що сьогодні в Києві продовжують діяти аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

Додамо, раніше в ДТЕК повідомили, що в столиці даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

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