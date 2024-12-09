"Пункт обігріву", "зміна налаштувань": як ми помиляємося, коли говоримо ці фрази українською
Словосполучення "пункт обігріву" вже прижилося в українській мові, і щороку, як тільки настають холоди, на вулицях з'являються палатки для допомоги людям. Однак цей вираз ми використовуємо неправильно, а разом з ним ще декілька. Які саме?
Чому вислови типу "пункт обігріву" та "зміна налаштувань" ми використовуємо з помилками та як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення філологині Ольги Васильєвої у дописі на сторінці в Facebook.
За словами експертки, слова "обігріву", "нагріву" та інші - це звичайна калька з російською і в українській мові вони мають звучати інакше.
"Обігріву, підігріву, нагріву, зігріву" - це кальки з російської, як і самовиніс, самовивіз та подібні. Українські віддієслівні іменники на позначення процесу переважно закінчуються на -ння. А значить правильно буде казати "пункт обігрівання", - пояснює Васильєва.
Вона також додала, які ще словосполучення ми говоримо неправильно:
- Не зупинка діяльності, а зупинення діяльності
- Не зміна налаштувань, а змінення налаштувань
- Не підтримка законопроєкту, а підтримання законопроєкту
- Не різка металу, а різання металу
- Вести телепередачу або принести передачу (пакунок), але передавання даних
"Зупинка може бути автобусна, підтримка може бути дружня, різка - для неслухняних діток, а обігрів Микола Галю", - підкреслила філологиня.
- Вентилятор призначений для витяжки забрудненого повітря - для витягання. Витяжка - це пристрій.
- Спосіб прокладки дротів - прокладання. Прокладка - те, що кладуть між чимось.
- Послаблена затяжка гвинтів - затягнення. Затяжка - зачіпка на тканині або вдихання цигаркового диму.
- Однак: підіймання вантажів, але ранковий підйом; приймання ліків, але прийом у лікаря.
"У кожній ситуації треба індивідуально визначати, яке слово краще вжити", - резюмує Васильєва.
Раніше ми писали про те, чому казати українською "лікуючий лікар" - неправильно.
А ще розповідали про те, які логічні помилки у фразах українською ми робимо щодня.