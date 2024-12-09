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"Пункт обігріву", "зміна налаштувань": как мы ошибаемся, когда говорим эти фразы на украинском

Понедельник 09 декабря 2024 08:00
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"Пункт обігріву", "зміна налаштувань": как мы ошибаемся, когда говорим эти фразы на украинском Фиололог объяснила, в каких фразах мы совершаем ошибки и как говорить правильно (фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Словосочетание "пункт обігріву" уже прижилось в украинском языке, и каждый год, как только наступают холода, на улицах появляются палатки для помощи людям. Однако это выражение мы используем не правильно, а вместе с ним еще несколько. Какие именно?

Почему высказывания типа "пункт обігріву" и "зміна налаштувань" мы используем с ошибками и как сказать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение филолога Ольги Васильевой в сообщении на странице Facebook.

По словам эксперта, слова "обігріву", "нагріву" и другие - это обычная калька с русского и в украинском языке они должны звучать иначе.

"Обігріву, підігріву, нагріву, зігріву" - это кальки из русского, как и "самовиніс, самовивіз" и подобные. Украинские отглагольные существительные на обозначение процесса преимущественно заканчиваются на "ння". А значит правильно будет говорить "пункт обігрівання", - объясняет Васильева.

Она также добавила, какие еще словосочетания мы говорим неправильно:

  • Не зупинка діяльності, а зупинення діяльності
  • Не зміна налаштувань, а змінення налаштувань
  • Не підтримка законопроєкту, а підтримання законопроєкту
  • Не різка металу, а різання металу
  • Вести телепередачу или принести передачу (пакунок), але передавання даних

"Зупинка" может быть автобусная, "підтримка" может быть дружеская, "різка" - для непослушных деток, а "обігрів" Микола Галю", – подчеркнула филологиня.

  • Вентилятор призначений для витяжки забрудненого повітря - для витягання. Витяжка - це пристрій.
  • Спосіб прокладки дротів - прокладання. Прокладка - те, що кладуть між чимось.
  • Послаблена затяжка гвинтів - затягнення. Затяжка - зачіпка на тканині або вдихання цигаркового диму.
  • Однак: підіймання вантажів, але ранковий підйом; приймання ліків, але прийом у лікаря.

"В каждой ситуации нужно индивидуально определять, какое слово лучше употребить", – резюмирует Васильева.

Раньше мы писали о том, почему говорить по-украински "лікуючий лікар" - неправильно.

А еще рассказывали о том, какие логические ошибки во фразах на украинском мы совершаем каждый день.

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