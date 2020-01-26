Пуля попала в лицо: конфликт со стрельбой в Киеве шокировал своей жестокостью

26 января, ночью, в Киеве произошел конфликт между двумя компаниями. Словесная перепалка быстро переросла в стрельбу, вследствие чего пострадал один мужчина.

По словам очевидцев, нападающими были трое мужчин кавказской внешности. Один из них достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту, передает Информатор.

Инцидент произошел на территории Гидропарка, возле "Гидрозоны". После чего нападавшие скрылись на салатовом Daewoo Lanos, а полиция была вынуждена объявить план "Перехват".

Вскоре машину по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Правда, в салоне был лишь водитель. Правоохранители намерены узнать детали происшествия и установить личности нарушителей.

Отмечается, что у пострадавшего медики диагностировали ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали в больницу.

Ранее в Киеве убили ветерана АТО. Полиция обнаружила колотую рану на шее мужчины в районе сонной артерии. Кроме того, рядом с погибшим был найден нож.

Также РБК-Украина писало, что в Ровно в ночь на 5 января произошла стрельба возле ночного клуба "Лагуна". Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина.