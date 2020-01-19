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В Киеве убили ветерана АТО: детали зверского преступления

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 14:30
В Киеве убили ветерана АТО: детали зверского преступления
Ветерана АТО убили в Киеве - все детали

Рядом с погибшим был найден нож

В Киеве в ночь на 19 января избили 32-летнего ветерана АТО. Преступление произошло около трех часов ночи. Окровавленный мужчина пришел в кафе по адресу Николая Юнкерова и попросил о помощи.

Пострадавший сказал, что на него напали и персонал кафе вызвал скорую. Однако медики помочь так и не смогли, мужчина скончался до их прибытия, сообщает "Информатор".

Отмечается, что следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место происшествия, осмотрела тело и обнаружила колотую рану на шее мужчины в районе сонной артерии. Также рядом с погибшим был найден нож.

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Личность была установлена по удостоверению участника боевых действий. Подробности происшествия на данный момент неизвестны, их предстоит выяснить полицейским.

Напомним, что Трамп во время ужина для спонсоров Республиканской партии заявил, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.

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