"Пухнастий умилянт". В Карпатах помітили "червонокнижну" тварину, яка прогулювалася біля кордону

Де гуляла рись

"Пухнастий "умилянт" крокує своїм маршрутом поблизу кордону й не схвалює спроб його порушення", - з гумором написали у повідомленні.

Що відомо про рись євразійську

Рись євразійська має один з найбільших ареалів серед усіх видів Котячих. Вона зустрічається у різних екологічних та кліматичних умовах, починаючи від Атлантичного узбережжя в Західній Європі. Ареал розповсюдження цієї тварини простягається через зону мішаних та бореальних лісів до Центральної Азії та Тибетського нагір'я, а також досягає узбережжя Тихого океану на Далекому Сході.

У Центральній Азії рисі зустрічаються на більш відкритих, мало заліснених територіях та степах.

Рись євразійська вже зникла з більшої частини Західної Європи, але була успішно реінтродукована в країнах, таких як Австрія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія, Словенія та Швейцарія.

Україна також має свої популяції євразійської рисі, оцінені у Карпатському регіоні на 350-400 особин та у Поліському регіоні на 80-100 особин.

Рись євразійська (фото: zoo.kyiv.ua)

Рись євразійська має найдовші лапи серед всіх рисей (60-75 см), які взимку густо вкриті шерстю і виконують роль снігоступів. Довжина тіла цих тварин становить 80-100 см, хвіст короткий - 10-20 см, з чорним кінчиком. Вага рисей зазвичай коливається від 15 до 25 кг, причому самці переважно важчі на 25-30% за самок.

Колір хутра може бути від сірого до червонуватого або жовтуватого, з можливістю візерунка з чорних плям або бути однотонним. Характерною особливістю рисей є наявність чорних "китичок" на кінцях вух.