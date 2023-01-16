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Пухкий, як хмаринка хліб, із вчорашньої картоплі: простий рецепт

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Понеділок 16 січня 2023 18:15
Пухкий, як хмаринка хліб, із вчорашньої картоплі: простий рецепт Як спекти хліб з картоплі (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Хліб з картоплі виходить м'яким і пухким, а його ніжний смак може здивувати поціновувачів домашньої випічки.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт на каналі YouTube.

Інгредієнти на форму 25х14:

  • картопля сира - 200 г
  • вода - 300 мл
  • сіль - 0,5 ч. л
  • дріжджі пресовані - 10 г (сухих - 3 г)
  • 1 ст. л. цукру
  • борошно - 270 г +- 20 г
  • олія - 50 мл

Покрокове приготування

Відваріть почищену і порізану картоплю в підсоленій воді.

Тим часом приготуйте тісто: розкришіть дріжджі, додайте столову ложку цукру і перемішайте. Відцідіть картоплю і зробіть пюре. Так само пюре можна взяти вчорашнє, що залишилося від обіду - залийте його кип'ятком і залиште на кілька хвилин.

Після того, як зробили пюре, поверніть у картоплю відвар з неї (150 мл).Пюре має бути рідким. Залиште його охолонути до ледь теплого стану. Додайте до пюре дріжджі зцукром і перемішайте.

У кілька етапів введіть борошно і замісіть тісто -спочатку лопаткою, потім руками. Не додавайте одразу все борошно, щоб не забити його і не зробити надто густим. Поступово додавайте олію і вимішуйте протягом 10 хвилин. Накрийте тісто рушником і відправте підходити на годину.

Змастіть поверхню олією і розтягніть тісто прямокутником в 1 сантиметр. Сформуйте хлбіець, скручуючи тісто.

Покладіть його у форму, дайте підійти 30 хвилин. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40-50 хвилин.

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