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Пышный, как облачко хлеб, из вчерашнего картофеля: простой рецепт

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Понедельник 16 января 2023 18:15
Пышный, как облачко хлеб, из вчерашнего картофеля: простой рецепт Как испечь хлеб из картофеля (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Хлеб из картофеля получается мягким и рыхлым, а его нежный вкус может удивить любителей домашней выпечки.

Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит на канале YouTube.

Ингредиенты на форму 25х14:

  • картофель сырой - 200 г
  • вода – 300 мл
  • соль – 0,5 ч. л
  • дрожжи прессованные – 10 г (сухих – 3 г)
  • 1 ст. л. сахара
  • мука - 270 г +- 20 г
  • масло растительное – 50 мл

Пошаговое приготовление

Отварите почищенный и порезанный картофель в подсоленной воде.

Тем временем приготовьте тесто: раскрошите дрожжи, добавьте столовую ложку сахара и перемешайте. Отцедите картофель и сделайте пюре. Так же пюре можно взять вчерашнее, что осталось от обеда – залейте его кипятком и оставьте на несколько минут.

После того, как сделали пюре, верните в картофель отвар из него (150 мл). Пюре должно быть жидким. Оставьте его остыть до едва теплого состояния. Добавьте к пюре дрожжи с сахаром и перемешайте.

В несколько этапов введите муку и замесите тесто – сначала лопаткой, затем руками. Не добавляйте сразу всю муку, чтобы не забить ее и не сделать слишком густой. Постепенно добавляйте масло и вымешивайте в течение 10 минут. Накройте тесто полотенцем и отправьте подходить на час.

Смажьте поверхность растительным маслом и растяните тесто прямоугольником в 1 сантиметр. Сформируйте хлебец, скручивая тесто.

Уложите его в форму, дайте подойти 30 минут. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.

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