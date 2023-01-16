Пышный, как облачко хлеб, из вчерашнего картофеля: простой рецепт
Хлеб из картофеля получается мягким и рыхлым, а его нежный вкус может удивить любителей домашней выпечки.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвит на канале YouTube.
Ингредиенты на форму 25х14:
- картофель сырой - 200 г
- вода – 300 мл
- соль – 0,5 ч. л
- дрожжи прессованные – 10 г (сухих – 3 г)
- 1 ст. л. сахара
- мука - 270 г +- 20 г
- масло растительное – 50 мл
Пошаговое приготовление
Отварите почищенный и порезанный картофель в подсоленной воде.
Тем временем приготовьте тесто: раскрошите дрожжи, добавьте столовую ложку сахара и перемешайте. Отцедите картофель и сделайте пюре. Так же пюре можно взять вчерашнее, что осталось от обеда – залейте его кипятком и оставьте на несколько минут.
После того, как сделали пюре, верните в картофель отвар из него (150 мл). Пюре должно быть жидким. Оставьте его остыть до едва теплого состояния. Добавьте к пюре дрожжи с сахаром и перемешайте.
В несколько этапов введите муку и замесите тесто – сначала лопаткой, затем руками. Не добавляйте сразу всю муку, чтобы не забить ее и не сделать слишком густой. Постепенно добавляйте масло и вымешивайте в течение 10 минут. Накройте тесто полотенцем и отправьте подходить на час.
Смажьте поверхность растительным маслом и растяните тесто прямоугольником в 1 сантиметр. Сформируйте хлебец, скручивая тесто.
Уложите его в форму, дайте подойти 30 минут. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.
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