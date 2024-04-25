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Пухка паска на вершках: рецепт ароматної випічки до Великодня

Як готувати паску на вершках (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Великодня паска - неодмінний атрибут одного з найбільших весняних свят. Безумовно, рецептів цієї випічки існує безліч, один з варіантів - паска на вершках, завдяки яким тісто має більш щільну консистенцію, а сам виріб стає більш пухким.

Про те, як готувати паску до Великодня на вершках, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами albik.food.

Що потрібно для паски на вершках

Для того, щоб приготувати пухку паску на вершках, потрібні такі продукти:

  • Борошно - 650-700 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Вершки (жирність 10%) - 200 г
  • Цукор - 230 г
  • Свіжі дріжджі  - 25 г
  • Родзинки - 100 г
  • Вершкове масло - 120 г

Як готувати паску на вершках

Необхідно, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, вершки ж мають бути теплими. Попередньо просійте борошно через сито до окремої миски і розтопіть вершкове масло.

Теплі вершки вилийте в глибоку миску, додайте цукор, яйця, розтоплене масло і дріжджі. Перемішайте суміш і поступово всипте борошно, ретельно розмішуючи тісто до однорідної консистенції. Готове тісто має бути еластичним, проте не липнути до рук.

Робочу поверхню злегка присипте борошном, "розтягніть" тісто на пласт, висипте родзинки і згорніть пласт. Перекладіть тісто до миски, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце до підняття.

Після цього викладіть тісто на робочу поверхню, розділіть на рівні частини і розподіліть по формах для пасок. Заповніть форми тістом не більше, ніж на 1/3, адже тісто значно підіймається. Накрийте форми плівкою або рушником і залиште ще на 1,5-2 години.

Розігрійте духовку до 160 градусів і випікайте паски 25 хвилин, після цього збільште температуру до 170 градусів і випікайте ще 5 хвилин. За бажанням готові паски прикрасьте за допомогою глазурі або шоколаду.

Раніше ми розповідали, як готувати паску без дріжджів.

А також писали про те, як приготувати бюджетну і смачну паску.

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