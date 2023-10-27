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Мадонна знову потрапила у "Книгу рекордів Гіннеса": за що відзначили "королеву поп-музики"

П'ятниця 27 жовтня 2023 11:43
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Мадонна знову потрапила у "Книгу рекордів Гіннеса": за що відзначили "королеву поп-музики" Мадонна (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Відома американська 65-річна поп-діва Мадонна вдруге стала рекордсменкою "Книги рекордів Гіннеса". Її повторно визнали "найбільш продаваною виконавицею всіх часів". Уперше цей титул вона отримала в 2009 році.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Скільки платівок продала співачка

Повідомляється, що артистка продала понад 400 мільйонів платівок за свою 40-річну кар'єру. Шалений успіх дозволив їй обійти інших всесвітньо відомих співачок - Тейлор Свіфт, Бейонсе, Ріанну та Мерайю Кері.

Також у липні 2022 року "Книга рекордів Гіннеса" заявила, що Мадонна є найприбутковішою гастролюючою артисткою, яка заробила під час турів понад 1,3 мільярда доларів.

До того ж нещодавно розпочалось світове турне співачки під назвою Celebration. Святковий тур із 78 шоу завершиться у квітні 2024 року.

Її перша зупинка була в Лондоні, де вона влаштувала шоу з аншлагом. Інші її концерти в рамках світового туру проведуть її з Європи до Північної Америки.

Додамо, що у Лондоні Мадонна вийшла на сцену з прапором України та закликала зупинити війну. Мадонна загорнулася у прапор та підтримувала його руками. Усе це сталося на очах у фанів, які аплодували та кричали, чим висловили свою підтримку діям артистки.

Після цього зірка підняла вгору руку та декілька разів вигукнула: "No fear!".

Мадонна знову потрапила у &quot;Книгу рекордів Гіннеса&quot;: за що відзначили &quot;королеву поп-музики&quot;Мадонна знову потрапила у &quot;Книгу рекордів Гіннеса&quot;: за що відзначили &quot;королеву поп-музики&quot;Мадонна знову потрапила у &quot;Книгу рекордів Гіннеса&quot;: за що відзначили &quot;королеву поп-музики&quot;Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Що відомо про Мадонну

Мадонна (її повне ім'я: Мадонна Луїза Вероніка Чикконе) - американська співачка, танцівниця, кіноакторка, продюсерка, режисерка, активістка благодійних та правозахисних організацій, феміністка.

Найуспішніша артистка в історії музики, вона добула настільки широку популярність, що її називають "Королевою поп-музики".

За свою кар'єру Мадонна пережила кілька перевтілень, її пісні постійно посідали позиції у топ-чартах світу.

Мадонна знову потрапила у &quot;Книгу рекордів Гіннеса&quot;: за що відзначили &quot;королеву поп-музики&quot;Мадонна знову потрапила у &quot;Книгу рекордів Гіннеса&quot;: за що відзначили &quot;королеву поп-музики&quot;Мадонна знову потрапила у &quot;Книгу рекордів Гіннеса&quot;: за що відзначили &quot;королеву поп-музики&quot;Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Раніше ми повідомляли, що донька Мадонни відтворила її легендарний кліп Frozen.

Також ми писали, що 65-річну співачку знаходили непритомною та екстрено госпіталізовували до лікарні.

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