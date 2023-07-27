ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар: як зміняться дати церковних свят

Під час Помісного Собору Православної Церкви України 27 липня було ухвалено рішення про перехід на новоюліанський календар. Використовувати новий церковний календар розпочнуть із 1 вересня 2023 року.
Як зміняться дати всіх церковних свят за новим календарем – читайте у матеріалі Styler.
У соборі святої Софії Київської 27 липня проходить Помісний Собор ПЦУ, де делегати проголосували за перехід на новоюліанський календар. Відомо, що зі 161 делегата проголосували "за" - 156, "проти" - 5.
Зазначається, що парафії та монастирі ПЦУ можуть за бажанням залишатися на старому календарі, що має бути оформлено офіційно на парафіяльних зборах.
З 1 вересня 2023 року ПЦУ офіційно перейде на новоюліанський календар, а це означає, що більшість дат церковних свят зміниться.
Різдво - 25 грудня
День Святого Миколая - 6 грудня
Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня
День преподобної Меланії (Маланки, Щедрий вечір) – 31 грудня
Святого Василя Великого - 1 січня
Хрещення Господнє - 6 січня
Стрітення Господнє - 2 лютого
Благовіщення Діви Марії – 25 березня
Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня
Преображення Господнє - 6 серпня
Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня
Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня
Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня
Андрія Первозванного – 30 листопада
Дата Великодня та всіх пов'язаних з нею рухливих свят (Воздвиження, Трійця, дати Великого Посту) вираховуватимуться по-новому.
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Вербна неділя – 24 березня у католиків, 28 квітня у православних
Вознесіння – 9 травня у католиків, 13 червня у православних
Трійця – 19 травня у католиків, 23 червня у православних
Великий піст – з 14 лютого по 30 травня у католиків, з 18 березня по 4 травня у православних
До речі, раніше ми писали про те, чи можна відзначати церковні свята за старим стилем.