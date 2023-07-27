ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь: как изменятся даты церковных праздников

Во время Поместного Собора Православной Церкви Украины 27 июля было принято решение о переходе на новоюлианский календарь. Использовать новый церковный календарь начнут с 1 сентября 2023 года.
Как изменятся даты всех церковных праздников по новому календарю - читайте в материале Styler.
В соборе святой Софии Киевской 27 июля проходит Поместный Собор ПЦУ, на котором делегаты проголосовали за переход на новоюлианский календарь. Известно, что из 161 делегата проголосовали "за" - 156, "против" - 5.
Отмечается, что приходы и монастыри ПЦУ могут по желанию оставаться на старом календаре, что должно быть оформлено официально на приходском собрании.
С 1 сентября 2023 года ПЦУ официально перейдет на новоюлианский календарь, а это значит, что большинство дат церковных праздников изменится.
Рождество - 25 декабря
День Святого Николая - 6 декабря
Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря
День преподобной Мелании (Маланки, Щедрый вечер) - 31 декабря
Святого Василия Великого - 1 января
Крещение Господне - 6 января
Сретение Господне - 2 февраля
Благовещение Девы Марии - 25 марта
Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) - 24 июня
Преображение Господне - 6 августа
Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа
Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября
Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября
Андрея Первозванного - 30 ноября
Дата Пасхи и всех связанных с ней подвижных праздников (Воздвижение, Троица, даты Великого Поста) будут высчитываться по-новому.
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Вербное воскресенье - 24 марта у католиков, 28 апреля у православных
Вознесение - 9 мая у католиков, 13 июня у православных
Троица - 19 мая у католиков, 23 июня у православных
Великий пост - с 14 февраля по 30 мая у католиков, с 18 марта по 4 мая у православных
Кстати, ранее мы писали о том, можно ли будет отмечать церковные праздники по старому стилю.