ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь: как изменятся даты церковных праздников

Что решили на Поместном Соборе

В соборе святой Софии Киевской 27 июля проходит Поместный Собор ПЦУ, на котором делегаты проголосовали за переход на новоюлианский календарь. Известно, что из 161 делегата проголосовали "за" - 156, "против" - 5.

Отмечается, что приходы и монастыри ПЦУ могут по желанию оставаться на старом календаре, что должно быть оформлено официально на приходском собрании.

С 1 сентября 2023 года ПЦУ официально перейдет на новоюлианский календарь, а это значит, что большинство дат церковных праздников изменится.

Когда и что будем отмечать по новому календарю

Рождество - 25 декабря

День Святого Николая - 6 декабря

Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря

День преподобной Мелании (Маланки, Щедрый вечер) - 31 декабря

Святого Василия Великого - 1 января

Крещение Господне - 6 января

Сретение Господне - 2 февраля

Благовещение Девы Марии - 25 марта

Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) - 24 июня

Преображение Господне - 6 августа

Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа

Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября

Андрея Первозванного - 30 ноября

Дата Пасхи и всех связанных с ней подвижных праздников (Воздвижение, Троица, даты Великого Поста) будут высчитываться по-новому.

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Даты праздников в 2024 году

Вербное воскресенье - 24 марта у католиков, 28 апреля у православных

Вознесение - 9 мая у католиков, 13 июня у православных

Троица - 19 мая у католиков, 23 июня у православных

Великий пост - с 14 февраля по 30 мая у католиков, с 18 марта по 4 мая у православных