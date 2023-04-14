У ПЦУ розповіли, чи можна освячувати алкоголь. А що по кагору?

Чи можна освячувати алкоголь у церкві на Великдень?

За словами священика, нести освячувати до церкви можна паску, яйця, шинку чи ковбасу. Брати у кошик алкогольні напої суворо забороняється.

Зазначимо, що для десертного вина кагор – винятків немає!

"Кагор" або будь-які інші спиртні напої у великодній кошик не кладуть. Взагалі! У кошик кладемо паску, яйця, м'ясні продукти, сир, сіль, хрін", - зазначив Анатолій Куліш.

Не готуйте на свято безліч страв, будьте скромними, не в цьому сенс Великодня.

"Я цього року раджу не витрачатися надмірно на кошики, їх прикрасу та на приготування страв для святкового столу. У період війни треба бути стриманими, рішення приймати виважено. А, оскільки суть Великодня зовсім не в кошику, а у Воскреслому Спасителі, то кошти краще перерахувати на підтримку ЗСУ через фонди, яким люди довіряють", - сказав протиєрей Анатолій.