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У ПЦУ розповіли, чи можна освячувати алкоголь. А що по кагору?

Фото: Чи можна освячувати в церкві алкоголь на Великдень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Наближається свято Великодня і багато віруючих збираються у кошику освячувати продукти, у тому числі алкоголь. Але чи можна це робити, всупереч традиції людей, що склалася?

На це запитання відповів протоієрей Полтавської єпархії ПЦУ міста Кременчука Анатолій Куліш, пише ТСН.

Чи можна освячувати алкоголь у церкві на Великдень?

За словами священика, нести освячувати до церкви можна паску, яйця, шинку чи ковбасу. Брати у кошик алкогольні напої суворо забороняється.

Зазначимо, що для десертного вина кагор – винятків немає!

"Кагор" або будь-які інші спиртні напої у великодній кошик не кладуть. Взагалі! У кошик кладемо паску, яйця, м'ясні продукти, сир, сіль, хрін", - зазначив Анатолій Куліш.

Не готуйте на свято безліч страв, будьте скромними, не в цьому сенс Великодня.

"Я цього року раджу не витрачатися надмірно на кошики, їх прикрасу та на приготування страв для святкового столу. У період війни треба бути стриманими, рішення приймати виважено. А, оскільки суть Великодня зовсім не в кошику, а у Воскреслому Спасителі, то кошти краще перерахувати на підтримку ЗСУ через фонди, яким люди довіряють", - сказав протиєрей Анатолій.

Дивіться також розклад богослужінь у храмах Києва на Великдень 2023 року.

Читайте також про те, що киян просять долучатися до богослужіння на Великдень онлайн з метою безпеки.

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