В ПЦУ рассказали, можно ли освящать алкоголь. А что по кагору?

Приближается праздник Пасхи и многие верующие собираются в корзинке освящать продукты, в том числе алкоголь. Но можно ли это делать, вопреки сложившейся традиции людей?
На этот вопрос ответил протоиерей Полтавской епархии ПЦУ города Кременчуга Анатолий Кулиш, пишет ТСН.
По словам священника, нести освящать в церковь можно паску, яйца, ветчину или колбасу. Брать в корзинку алкогольные напитки строго запрещается.
Отметим, что для десертного вина кагор - исключений нет!
"Кагор" или какие-либо другие спиртные напитки в пасхальную корзину не кладут. Вообще! В корзину кладем паску, яйца, мясные продукты, сыр, соль, хрен", - отметил Анатолий Кулиш.
Не готовьте на праздник множество блюд, будьте скромными, не в этом смысл Пасхи.
"Я в этом году советую не тратиться чрезмерно на корзины, их украшение и на приготовление блюд для праздничного стола. В период войны надо быть сдержанными, решение принимать взвешенно. А, поскольку, суть Пасхи вовсе не в корзине, а в Воскресшем Спасителе, то средства лучше перечислить в поддержку ВСУ через те фонды, которым люди доверяют", - сказал протиерей Анатолий.
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