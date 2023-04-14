В ПЦУ рассказали, можно ли освящать алкоголь. А что по кагору?

Можно ли освящать алкоголь в церкви на Пасху?

По словам священника, нести освящать в церковь можно паску, яйца, ветчину или колбасу. Брать в корзинку алкогольные напитки строго запрещается.

Отметим, что для десертного вина кагор - исключений нет!

"Кагор" или какие-либо другие спиртные напитки в пасхальную корзину не кладут. Вообще! В корзину кладем паску, яйца, мясные продукты, сыр, соль, хрен", - отметил Анатолий Кулиш.

Не готовьте на праздник множество блюд, будьте скромными, не в этом смысл Пасхи.

"Я в этом году советую не тратиться чрезмерно на корзины, их украшение и на приготовление блюд для праздничного стола. В период войны надо быть сдержанными, решение принимать взвешенно. А, поскольку, суть Пасхи вовсе не в корзине, а в Воскресшем Спасителе, то средства лучше перечислить в поддержку ВСУ через те фонды, которым люди доверяют", - сказал протиерей Анатолий.