Загрози не зникли. Киян просять долучитися до богослужінь на Великдень онлайн

У зв'язку з можливістю масованої атаки Росії по Україні на Великдень, мешканців Києва попросили по можливості подивитися богослужіння онлайн - по ТБ або через YouTube або Facebook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За його словами, якщо ж все ж таки вирішите піти до храму - не забувайте дбати про безпеку та уникайте великих скупчень людей.

"В країні триває війна. Загрози не зникли. Тож пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки - прямуйте в найближче укриття", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Як повідомлялось, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни можуть спробувати завдати масованого удару на Великдень, у зв'язку з чим необхідно бути готовими в будь-який час.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень. Детальніше про ситуацію з обмеженнями у регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна.