В ПЦУ опровергли миф о Чистом четверге: позаботьтесь о более важном

В Православной церкви Украины заявили, что Чистый четверг – это не об уборке доме и мытье окон. Этот день нужно использовать для исповеди и причащении.

"Великий, или Чистый четверг для верующих христиан – это не о генеральной уборке своих жилищ, мытье окон, посуды или стирке. Это день очищения собственной души", - сказано в сообщении.

В ПЦУ напомнили, что в этот день принято вспоминать важное событие – Тайную Вечерю, во время которой Иисус Христос установил Святое Причастие (Евхаристию) – Таинство церкви, через которое верующие очищаются от грехов и соединяются с Господом. Спаситель во время Тайной Вечери омыл ноги своим ученикам, показав таким образом пример братской любви, жертвенности и служения ближнему.

"Поэтому Чистый четверг зовется таким не в буквальном его понимании (что необходимо устраивать уборку помещений или омываться водой), а потому что люди в храмах исповедуются и причащаются, очищаясь от грехов и объединяясь в святой Евхаристии с Господом", - объяснили в ПЦУ и призвали украинцев в этот день помнить о самом важном.

"Уборка – это полезная и хорошая вещь, но во время подготовки к Пасхе не нужно забывать про самое важное – встретить праздник с чистой душой. Поэтому спланируйте Большой четверг так, чтобы успеть не только убрать свое жилье, помыть окна или испечь паски, а соединиться с Господом в святой Евхаристии. Поставьте Бога на первое место, и тогда все в вашей жизни будет на своих, нужных местах", - подчеркнули в церкви.