У ПЦУ спростували міф про Чистий четвер: подбайте про більш важливе

У Православній Церкві України заявили, що чистий Четвер – це не про прибирання вдома і миття вікон. Цей день потрібно використовувати для сповіді та причащання.

"Великий, або чистий Четвер для віруючих християн - це не про генеральне прибирання своїх осель, миття вікон, посуду або прання. Це день очищення власної душі", - сказано в повідомленні.

У ПЦУ нагадали, що в цей день заведено згадувати важливу подію – Таємну Вечерю, під час якої Ісус Христос встановив Святе Причастя (Євхаристію) – таїнство церкви, через яке віруючі очищаються від гріхів і з'єднуються з Господом. Спаситель під час Таємної Вечері омив ноги Своїм учням, показавши таким чином приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому.

"Тому чистий Четвер зветься таким не в буквальному його розумінні (що необхідно влаштовувати прибирання приміщень або омиватися водою), а тому що люди в храмах сповідуються і причащаються, очищаючись від гріхів і об'єднуючись у Святій Євхаристії з Господом", - пояснили в ПЦУ і закликали українців в цей день пам'ятати про найважливіше.

"Прибирання - це корисна і хороша річ, але під час підготовки до Великодня не потрібно забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею. Тому сплануйте Великий четвер так, щоб встигнути не тільки прибрати своє житло, помити вікна або спекти паски, а з'єднатися з Господом у Святій Євхаристії. Поставте Бога на перше місце, і тоді все у Вашому житті буде на своїх, потрібних місцях", - підкреслили в церкві.