Чистый четверг 29 апреля: что строго запрещено делать в этот день
Чистый четверг является одним из важнейших дней Страстной недели. Главной традицией этого дня является очищение души и тела. Согласно Библии, в этот день Иисус собрал своих учеников на Тайной вечере, где омыл им ноги, показав любовь и смирение. Во время Вечери было также установлено Таинство Евхаристии - Святого причастия. Спаситель провел напутственную беседу и попрощался с апостолами - в эту же ночь он был арестован и распят на следующий день.
Что можно и нельзя делать в Великий четверг, важные обряды, традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.
Что строго запрещено делать в Чистый четверг
- Нельзя устраивать громкие пышные застолья и употреблять алкоголь.
- Нельзя нарушать правила Великого поста. Сегодня разрешено употреблять растительную пищу с добавлением растительного масла.
- Нельзя начинать готовить пасхальные угощения в неубранном доме. Снимать пробу с пасок тоже запрещено.
- Запрещается одалживать деньги и раздавать свои вещи - так можно отдать счастье и достаток своей семьи.
- Нельзя допускать плохие мысли, ругаться, сквернословить.
Главные традиции и обряды праздника
Самые важные традиции 29 апреля связаны с водой, которая символизирует телесное и духовное очищение. Умыться нужно рано утром еще до восхода солнца, читая при этом молитву. Такой обряд - верили в народе - принесет здоровье и красоту на целый год. 29 апреля солнце взойдет в 05:36, соответственно умыться нужно до этого времени.
В этот день принято было заканчивать уборку в доме, мыть окна. А когда с этим заканчивали, принимались за приготовление пасхальных угощений. В грязном, неубранном доме, печь паски и красить яйца - нельзя.
Интересной традицией является умывание "из серебра". Бросьте в воду любое изделие из этого металла, а затем умойтесь ею.
Не только вода в этот день имеет целебную силу, но и соль. После традиционного купания каждый член семьи бросал в горшок горсть соли - она считалась целебной и была оберегом целый год. А чтобы придать соли большую силу - ее святили в храме.
В доме в этот день можно обнаружить давно потерявшуюся вещь, а уборкой привлечь суженого. Оставьте в каждой из комнат по символической вещи для будущего возлюбленного, а также возьмите пару новой обуви и поставьте носками в направлении дома.
Важные приметы Чистого четверга
- Если в доме в этот день грязно - целый год в нем будут ссоры и скандалы.
- Оставите грязную посуду или замоченное белье на ночь - к проблемам и неприятностям.
- Грязную воду после уборки лучше вылить за пределами двора, чтобы избавить жилище от негативной энергетики.
- Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне (28 мая).
- Если нет мороза, то остаток весны и лето будут теплыми.
- А если пошел дождь в этот день - холода продержатся до самого лета.
Ранее мы писали про самые важные традиции Страстной недели 2021, которая началась 26 апреля и закончится в ночь с 1 на 2 мая.