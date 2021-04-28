Как правильно мыться на Чистый четверг, чтобы целый год быть счастливым и успешным
Чистый четверг в Украине в 2021 году православные христиане отмечают 29 апреля. Этот праздник за три дня до Пасхи символизирует очищение тела и души, когда верующие чтят память о Тайной вечере Иисуса Христа, когда Спаситель омыл ноги ученикам, и были установлены таинства причастия.
Считается, что в Великий четверг при купании можно смыть с себя грехи и очистить душу, а также зарядиться здоровьем на целый год. Как же правильно мыться в этот чистый праздник - читайте в нашем материале ниже.
С давних времен в Чистый четверг было принято убираться в храмах в память о приготовлении Тайной вечери и омовения ног апостолам. Отсюда и пошла традиция убирать дом в этот день и мыться самому.
Как лучше всего купаться в Чистый четверг
- Распространено мнение, что самое эффективное время для купания в Великий четверг - именно до восхода солнца. Тогда, как верят, можно весь год быть здоровыми и счастливыми. В этом году в четверг, 29 апреля, восход солнца произойдет 05:36.
При этом важно отметить, что не все священники однозначно разделяют такое суждение - некоторые церковные деятели подчеркивают, что очищение этого дня касается не омовения тела, но чистоты души, сердца и очищения мыслей от негатива. А вот утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" - священники порой называют просто обычным суеверием.
- Еще одним убеждением относительно купания в Чистый четверг является чтение молитвы в это время. У Бога важно попросить изгнать из вашей жизни весь негатив и обратиться за защитой.
- Считается, что купаться лучше стоя под душем, а воду, струящуюся по телу человека, можно представить в виде лучей света, рассеивающих мрак.
- Также упомянем о такой традиции, как серебряная монета в воде, когда человек умывается утром. Издавна верили, что так можно будет сохранить крепкое здоровье на целый год. Славянские девушки считали, что такая вода может подарить еще и красоту.
- Говорят, что омываться лучше всего именно холодной водой, но не ледяной.
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