ПЦР такое не обнаруживает: в Японии разработали новый COVID-тест

Ученые из Японии разработали новый тест для определения коронавируса. Исследователи, зная, что медики часто диагностируют COVID-19 даже при негативных результатах ПЦР-теста, решили помочь врачам в оценке симптоматики заболевания. Так, специалисты придумали тест, помогающий выявить нарушения обоняния у человека и на ранней стадии обнаружить вирус.
Детали рассказывает издание NHK.
Японские ученые создали набор для тестирования, который способен определять коронавирус на ранних стадиях. Группа исследователей из университета Дзюнтэндо заявляет, что их разработка поможет выявить у человека нарушение обоняния.
Ученые исходили из того, что более 80% больных COVID-19 теряют вкус. Однако, отмечается, при слабых симптомах такое нарушение выявить очень сложно.
В наборе для тестирования используется специальных запах, напоминающий аромат зеленых яблок и карамели. Его интенсивность отрегулирована таким образом, чтобы он "соответствовал минимальным уровням, которые способны обнаружить люди с нормальным состоянием чувства обоняния".
Стоит отметить, что потребность в тестировании симптомов стоит достаточно остро. Ученые надеются, что разработка поможет сэкономить медикам время для установки диагноза, а также иметь более объективную информацию о состоянии пациента и оперировать более точными сведениями о симптомах.
Учитывая, что ПЦР-тест в 30% случаев дает ложноотрицательный результат, разработка японских ученых может помочь повысить точность определения наличия вируса.
Напомним, ранее в Соединенных Штатах утвердили новый тест на COVID-19, который на клеточном уровне выявляет, был ли человек заражен коронавирусом, даже при отсутствии в крови антител.
Кроме того, в Китае от людей требуют сделать анальный тест на коронавирус. По мнению медиков, такой вид тестирования гарантирует более точное обнаружение вируса.