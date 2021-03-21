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ПЛР таке не виявляє: у Японії розробили новий COVID-тест

Автор: Анна Кисельова

Вчені з Японії розробили новий тест для визначення коронавірусу. Дослідники, знаючи, що медики часто діагностують COVID-19 навіть при негативних результатах ПЛР-тесту, вирішили допомогти лікарям в оцінці симптоматики захворювання. Так, фахівці придумали тест, що допомагає виявити порушення нюху у людини та на ранній стадії виявити вірус.

Деталі розповідає видання NHK.

Японські вчені створили набір для тестування, який здатний визначати коронавірус на ранніх стадіях. Група дослідників з університету Дзюнтендо заявляє, що їх розробка допоможе виявити у людини порушення нюху.

Вчені виходили з того, що понад 80% хворих COVID-19 втрачають смак. Однак, зазначається, при слабких симптомах таке порушення виявити дуже складно.

У наборі для тестування використовується спеціальних запах, що нагадує аромат зелених яблук і карамелі. Його інтенсивність відрегульована таким чином, щоб він "відповідав мінімальним рівням, які здатні виявити людину з нормальним станом почуття нюху".

Варто відзначити, що потреба в оцінюванні симптомів стоїть досить гостро. Вчені сподіваються, що розробка допоможе заощадити медикам час для встановлення діагнозу, а також мати більш об'єктивну інформацію про стан пацієнта та оперувати більш точними відомостями про симптоми.

Враховуючи, що ПЛР-тест в 30% випадків дає псевдонегативний результат, розробка японських учених може допомогти підвищити точність визначення наявності вірусу.

Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах затвердили новий тест на COVID-19, який на клітинному рівні виявляє, чи була заражена людина коронавірусом, навіть при відсутності в крові антитіл.

Крім того, у Китаї від людей вимагають зробити анальний тест на коронавірус. На думку медиків, такий вид тестування гарантує більш точне виявлення вірусу.

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Новини України тестыдиагностикаКоронавірус
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