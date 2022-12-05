"Пташку" з Азовсталі заблокували в Instagram через нагороду від Президента

Парамедика Катерину Поліщук заблокували в Instagram після того, як зацькували за отримання ордена За мужність III ступеня від Володимира Зеленського.

Про це "Пташка" повідомила на своїй сторінці у Twitter .

Що сталося зі сторінкою захисниці?

2 грудня Президент України нагородив Катерину Поліщук орденом За мужність III ступеня.

Володимир Зеленський нагороджує Катерину Поліщук (фото: Офіс президента)

Тоді "Пташка" присвятила нагороду полеглим побратимам, написавши, що "найбільшою нагородою є обійми бійця, який цілує твою руку і в його очах ти бачиш ту саму історію, яку ніколи не дізнається ЗМІ та ніхто, окрім вас двох".

Проте окрім привітань, у коментарях полилася хвиля необґрунтованого хейту.

Скриншот: Volodymyr Fomichov

Найбільше обурення викликав коментар заступниці декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Ірини Лесь.

"Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв'ю рашківським каналам давала", - написала вона.

Скриншот: facebook.com/romabra

Згодом Ірина Лесь виправдовувалася, що її сторінку зламали та що слова їй не належать. Натомість користувачі почали вимагати звільнення педагога.

Сама ж "Пташка" сказала, що така реакція для неї очікувана.

"Я чекала такої ситуації, бо ідеальний образ мене малював кожен і риси цього ідеалу були в кожного свої. А тут виявляється в мене і думка своя є, і людиною без позиції мене не назвеш, і ще й огризаюсь, а не мовчки каміння спиною ловлю. Сталевію далі; гартуюсь і будую план подальшої дипломатичної та медійної роботи для звільнення наших хлопців і дівчат", - написала захисниця.

Проте вже сьогодні вона повідомила про блокування сторінки в Instagram.

До її сторінки немає доступу (скриншот)

У своєму Facebook вона іронічно написала: "Ну, добрий вечір. Тепер баба буде розбиратись з твітером".

А в першому дописі в Twitter додала, що якщо валиться, то все.

"У надважкий період, коли зокрема до всього, що відбувається в моєму житті за стійкість позиції з розгону влупилась в стіну нерозуміння, хейту та прокльонів інстаграм вирішив "підтримати" мене та забанив на 30 днів", - розповіла "Пташка".

"Пташка" тепер веде сторінку в Twitter (скриншот)