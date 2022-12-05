"Пташку" из Азовстали заблокировали в Instagram из-за награды от Президента

Парамедика Екатерину Полищук заблокировали в Instagram после того, как затравили за получение ордена За мужество III степени от Владимира Зеленского.

Об этом "Пташка" сообщила на своей странице в Twitter .

Что произошло со страницей защитницы?

2 декабря Президент Украины наградил Екатерину Полищук орденом За мужество III степени.

Владимир Зеленский награждает Екатерину Полищук (фото: Офис президента)

Тогда "Пташка" посвятила награду павшим собратьям, написав, что "наибольшей наградой является объятия бойца, который целует твою руку и в его глазах ты видишь ту самую историю, которую никогда не узнает СМИ и никто, кроме вас двоих".

Однако, кроме поздравлений, в комментариях полилась волна необоснованного хейта.

Скриншот: Volodymyr Fomichov

Наибольшее возмущение вызвал комментарий заместительницы декана факультета международных отношений Национального авиационного университета Ирины Лесь.

"Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала", - написала она.

Скриншот: facebook.com/romabra

Впоследствии Ирина Лесь оправдывалась, что ее страницу сломали и слова ей не принадлежат. В то же время пользователи потребовали увольнения педагога.

Сама же "Пташка" сказала, что такая реакция для нее ожидаема.

"Я ждала такой ситуации, потому что идеальный образ меня рисовал каждый и черты этого идеала были у каждого свои. А тут оказывается у меня и мнение свое есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще и огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю. Стальнею дальше; закаляюсь и строю план дальнейшей дипломатической и медийной работы для освобождения наших ребят", - написала защитница.

Однако уже сегодня она сообщила о блокировке страницы в Instagram.

К ее странице нет доступа (скриншот)

В своем Facebook она иронически написала: "Ну, добрый вечер. Теперь баба будет разбираться с твиттером".

А в первом сообщении в Twitter добавила, что если рушится, то все.

"В сверхтяжелый период, когда в частности ко всему происходящему в моей жизни за устойчивость позиции по разгону вонзилась в стену непонимания, хейта и проклятий инстаграмм решил "поддержать" меня и забанил на 30 дней", - рассказала "Пташка".

"Пташка" теперь ведет страницу в Twitter (скриншот)