ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Пташка" з Азовсталі виступила на "Голосі країни" та довела до сліз українців (відео)

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 10:27
"Пташка" з Азовсталі виступила на "Голосі країни" та довела до сліз українців (відео) Катя Поліщук на сцені "Голосу країни" (скриншот: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

20 листопада відбувся фінал вокального шоу "Голос країни". Глядачі чекали на цей вечір, проте найбільшим сюрпризом для них став виступ Катерини Поліщук, тої самої "Пташки" з Азовсталі.

Дівчина заспівала колискову, чим змусила плакати увесь зал. Дивіться це емоційне відео нижче в Styler.

Для виступу "Пташка" обрала колискову під назвою "Спи, маленький козачок". Її вона виконувала своїм побратимам, коли вони разом перебували на Азовсталі.

Під час виконання Катя була вбрана в сукню-вишиванку, а на її плечах була накинута військова камуфляжка.

&quot;Пташка&quot; з Азовсталі виступила на &quot;Голосі країни&quot; та довела до сліз українців (відео)

&quot;Пташка&quot; з Азовсталі виступила на &quot;Голосі країни&quot; та довела до сліз українців (відео)&quot;Пташка&quot; з Азовсталі виступила на &quot;Голосі країни&quot; та довела до сліз українців (відео)

Скриншот

Чуттєве виконане не могло залишити байдужим бодай когось. Серед глядачів був присутнім і Михайло Діанов, інший захисник Азовсталі. Після виступу "Пташка" звернулася до українців і подякувала військовим.

"Я хочу подякувати всім, хто бореться; всім, хто тримається; всім, хто співає. Тому що ми повинні бути незламні як сталь. Ми повинні зробити все для того, щоб кожен маленький козачок і маленька козачка дочекались свого тата, дочекались свою маму з війни, з російського полону. Я хочу, щоб ми це зробили з вами разом, і показували кожного дня, які ми незламні. Свободу захисникам Азовсталі!", - сказала парамедик зі сцени.

Нагадаємо, що раніше продюсер "Голосу країни" запросив Катю взяти участь у проєкті. Тоді "Пташка" сказала, що триматиме інтригу щодо своєї появи на сцені.

Захисниця також поділилася з українцями відео, на якому є її загиблий на війні наречений.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь голос країни 2022 Пташка