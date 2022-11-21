"Пташка" з Азовсталі виступила на "Голосі країни" та довела до сліз українців (відео)

20 листопада відбувся фінал вокального шоу "Голос країни". Глядачі чекали на цей вечір, проте найбільшим сюрпризом для них став виступ Катерини Поліщук, тої самої "Пташки" з Азовсталі.

Для виступу "Пташка" обрала колискову під назвою "Спи, маленький козачок". Її вона виконувала своїм побратимам, коли вони разом перебували на Азовсталі.

Під час виконання Катя була вбрана в сукню-вишиванку, а на її плечах була накинута військова камуфляжка.

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Чуттєве виконане не могло залишити байдужим бодай когось. Серед глядачів був присутнім і Михайло Діанов, інший захисник Азовсталі. Після виступу "Пташка" звернулася до українців і подякувала військовим.

"Я хочу подякувати всім, хто бореться; всім, хто тримається; всім, хто співає. Тому що ми повинні бути незламні як сталь. Ми повинні зробити все для того, щоб кожен маленький козачок і маленька козачка дочекались свого тата, дочекались свою маму з війни, з російського полону. Я хочу, щоб ми це зробили з вами разом, і показували кожного дня, які ми незламні. Свободу захисникам Азовсталі!", - сказала парамедик зі сцени.