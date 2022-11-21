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"Пташка" из Азовстали выступила на "Голосі країни" и довела до слез украинцев (видео)

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Понедельник 21 ноября 2022 10:27
"Пташка" из Азовстали выступила на "Голосі країни" и довела до слез украинцев (видео) Катя Полищук на сцене "Голосу країни" (скриншот: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

20 ноября состоялся финал вокального шоу "Голос країни". Зрители ждали этого вечера, однако самым большим сюрпризом для них стало выступление Екатерины Полищук, той же "Пташки" из Азовстали.

Девушка спела колыбельную, чем заставила плакать весь зал. Смотрите это эмоциональное видео ниже в Styler.

Для выступления "Пташка" выбрала колыбельную под названием "Спи, маленький козачок". Ее она исполняла своим собратьям, когда они вместе находились на Азовстали.

Во время исполнения Катя была одета в платье-вышиванку, а на ее плечах была наброшена военная камуфляжка.

&quot;Пташка&quot; из Азовстали выступила на &quot;Голосі країни&quot; и довела до слез украинцев (видео)

&quot;Пташка&quot; из Азовстали выступила на &quot;Голосі країни&quot; и довела до слез украинцев (видео)&quot;Пташка&quot; из Азовстали выступила на &quot;Голосі країни&quot; и довела до слез украинцев (видео)

Скриншот

Чувственное исполненное не могло оставить равнодушным хоть кого-нибудь. Среди зрителей присутствовал и Михаил Дианов, другой защитник Азовстали. После выступления "Пташка" обратилась к украинцам и поблагодарила военных.

"Я хочу поблагодарить всех, кто борется; всех, кто держится; всех, кто поет. Потому что мы должны быть несокрушимы как сталь. Мы должны сделать все для того, чтобы каждый маленький казачок и маленькая казачка дождались своего папы, дождались свою маму из войны, из российского плена. Я хочу, чтобы мы это сделали с вами вместе, и показывали каждый день, которые мы несокрушимы. Свободу защитникам Азовстали!", - сказала парамедик со сцены.

Напомним, что ранее продюсер "Голосу країни" пригласил Катю поучаствовать в проекте. Тогда "Пташка" сказала, что будет держать интригу по поводу своего появления на сцене.

Защитница также поделилась с украинцами видео, на котором ее погибший на войне жених.

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Азовсталь голос країни 2022 Пташка