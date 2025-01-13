Пташка из "Азовстали" ответила, почему мы еще не победили РФ: "Не совпадает цель"

Защитница Украины Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", высказалась о ситуации на Покровском направлении. Также она рассказала, почему, по ее мнению, происходят именно такие события на фронте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мыслями об этом "Пташка" поделилась в новом видео из Покровска, которое на своем YouTube-канале разместила Рамина Эсхакзай.

"Я не военно-политический стратег, не могу сказать, чисто догадки, как на это все влияет общая геополитическая ситуация в мире. Но складывается четкое впечатление, что они очень спешат захватить побольше, в какой-то момент из Красногоровки начались очень-очень активные их штурмовые действия. Они меняют тактику, пробуют разными путями: на мотоциклах, на тяжелой технике, на "буханках", "Жигулях", - рассказала Екатерина.

"Они делают все возможное и невозможное. Все, что даже в фильмах никогда не снимали. Они прощупывают слабые места и давят: количеством, качеством, техникой, оружием, людьми. На самом деле сложная очень ситуация, такая активная фаза, которой очень давно не было", - добавила она.

По словам "Пташки", оккупанты будто пытаются захватить как можно больше территорий. И до какого момента это будет продолжаться - она не знает. Полищук вспомнила, что когда она находилась в Мариуполе, у нее было совсем другое настроение.

"Пташка" высказалась о ситуации на фронте (скриншот)

"Если в Мариуполе я была на подъеме, хотя понимала, что это все, то здесь, понимая наши возможности и ресурсы, глядя на количество людей, которые беззаботно готовятся к праздникам, и глядя на уставшие глаза ребят, которые круглосуточно на дежурствах... Просто у многих опускаются руки", - рассказала защитница.

"Единственное, что здесь держит - это понимание того, что если мы уйдем, просто вот скажем: знаете, делайте что хотите... Спадет линия фронта, они просто пойдут по ровной земле", - добавила она.

Также Рамина спросила, почему "не складывается пазл" - несмотря на сверхтяжелые усилия Украина пока не может победить Россию.

"Не совпадает цель. У нас, у людей, которые находятся на фронте, главное - не допустить врага к своим детям и домам. Какая цель у всех, кто выше - не знаю и не понимаю. Если смотреть на большинство решений, на назначение командиров, на снятие прекрасных боевых командиров за потерю одной улицы, но удерживание командиров, которые за месяц теряют по 15 населенных пунктов... Я не знаю, какая цель", - ответила "Пташка".

"Иногда складывается такое впечатление, что есть только два варианта: или определенные лица предатели, или они просто дебилы. И вот страшнее, если они дебилы, потому что если они просто это все не осознают, то это страшно. А если предатели, то это можно хотя бы как-то осознать", - добавила она.

Екатерина отметила, что видит, как помогают армии люди, которых уже задела война. У кого-то воюет муж, у кого-то сын и так далее. Но "Пташка" замечает, что в обществе все больше "уставших", которых интересует все, кроме фронта.

"Все хотят жить нормально, но почему-то никто не осознает, что жить нормально под Россией не получится. Те, кто здесь, выкладываются на полную", - резюмировала она.