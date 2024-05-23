Птахи читають новини? Вчені зафіксували дивну поведінку орлів над Україною

Екологи провели нове дослідження і з'ясували, що деякі птахи змінили свої маршрути польоту над Україною, щоб оминати території, які постраждали від війни. У деяких випадках маршрути збільшилися на 250 кілометрів, а це за словами вчених, може вплинути на їх розмноження.

Що відомо про цих птахів і яку загрозу це несе, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковані в Current Biology.

Науковці з'ясували, що орли, міграційні маршрути яких проходять через Україну, почали уникати територій, які постраждали через війну. Дані GPS показують, що великі підорлики не тільки роблять великі обльоти після початку вторгнення, алей й "скорочували зупинки на піт-стопах для відпочинку та дозаправки або взагалі уникали їх". Птахам знадобилося значно більше часу та енергії, щоб дістатися до своїх місць розмноження.

"Це схоже на те, якби ви бігли марафон, але у вас не було пауз на пиття води. І в кінці хтось вас просить пробігти ще сім-вісім миль", - розповів один зі співавторів дослідження Чарлі Рассел.

Вчені попереджають, що ця ситуація може затримати розмноження, бо орлам знадобиться більше часу для відновлення, і це вплине на шанси виживання молодняку.

Було проаналізовано маршрути міграції 19 великих підорликів, які летіли над Україною до місць розмноження на півдні Білорусі в березні та квітні 2022 року - через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Самки подорожують з місць зимівлі в Греції, а самці - з місць у Східній Африці. Вчені порівняли нові шляхи птахів з 65 міграціями, зафіксовані у 2018-2021 роках. Дані свідчать, що після початку війни орли в середньому пройшли шлях у додаткові 85 кілометрів. Подорож тривала в середньому на 55 годин довше, а самці мали нижчу швидкість польоту, ніж раніше.

До війни 90% орлів зупинялися в Україні й цей показник впав під час війни до 32%. Деякі місця птахи взагалі уникали. Найбільші відхилення від прямого шляху спостерігалися там, де військова активність була більшою.

"Це не те що птахи щоранку перевіряють новини, щоб зрозуміти, куди їм летіти під час міграції, а куди - ні. Важливо розуміти навантаження на ці популяції, щоб у постконфліктному сценарії ми змогли допомогти не просто підтримати більшу популяцію орлів, а й допомогти їм і екосистемі в цілому", - додав Рассел.