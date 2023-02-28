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Псують зуби та збільшують вагу: топ-3 продуктів, які шкідливі для здоров'я

Нутриціолог назвала продукти, які шкідливі для здоров'я (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі популярні продукти дуже шкідливі для здоров'я. Краще вилучити зі свого раціону, адже вони несуть реальну небезпеку.

Про це повідомила лор та нутриціолог Яна Петренко в Instagram.

Сніданки швидкого приготування

Через постійний брак часу, багато людей змушені включати каші швидкого приготування до свого раціону.

Однак, головними мінусами таких каш та пластівців є відсутність достатньої кількості волокон, мінеральних речовин та вітамінів.

"Рослинна клітковина покращує травлення, стимулює роботу кишківник та позбавляє від запорів. Вона також очищає наш організм від шлаків, токсинів та різних хімікатів", - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог каже, що у традиційній каші міститься набагато більше таких корисних та поживних волокон.

Плавлений сир

Такий популярний продукт містить велику кількість жиру та є висококалорійним. Тому його не можна їсти людям, які мають зайву вагу та які слідкують за своєю фігурою.

Через присутність у складі різних харчових добавок та великої кількості натрієвих сполук, його слід вживати з обережністю таким групам людей:

  • алергікам;
  • хто має проблеми з судинами;
  • з артеріальним тиском;
  • нирками;
  • людям з непереносність лактози.

Солодкі газовані напої

Лікар каже, що організм людини на 60% складається з води, тому цей баланс потрібно підтримувати щодня.

Загалом основою будь-якого напою є вода, але крім неї в них містяться й інші речовини, які впливають на організм.

При великому вживанні газованих напоїв вимивається кальцій з організму, настільки швидко, що це може призводити навіть до остеопорозу.

Також вживання солодких напоїв погано впливає на зуби, а особливо на дитячі.

Раніше ми називали продукти, які допомагають швидко зігрітися.

Також ми писали, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.

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