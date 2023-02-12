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Психотерапевт назвала топ-3 принципи виховання дитини. Запам'ятайте їх

Які принципи варто застосовувати для виховання дітей (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Усі батьки прагнуть виховати успішну дитину. Часто у цьому процесі дорослі керуються власним досвідом та принципами, які вже можуть бути дещо застарілими для нового покоління. Адже світ динамічно змінюється, а разом із ним - життя.

Які топ-3 принципи варто застосовувати у вихованні дитини, розповіла психотерапевт Олександра Мороз на сторінці в Instagram.

Спостерігайте, а не вчіть

Величезна проблема полягає у, тому що батьки вважать, що дитина їхня власність. І саме це проявляється в звичайних діалогах, де батьки "повчають".

"Давайте на прикладі, який ви зрозумієте. Вас ваша мама чи тато так навчав, говорили допустимо: "треба закінчити інститут, бо станеш прибиральником вулиць". Певно багато хто чув подібні фрази у дитинстві. Ми виросли, світ змінився на 180 градусів і 99% правди/упереджень/знань наших батьків в нашому сьогоднішньому світі не працюють", - говорить Мороз.

За словами психотерапевтки, те саме буде і з нашими дітьми і їхнім світом, адже з роками все міняється і принципи до життя також.

"Тому навіщо втрачати свій час з ними на їхнє "безцільне виховання за принципами вашої правди", - каже експертка.

Розвивайте в собі емоційний інтелект

Емоційний інтелект - це здатність розуміти, усвідомлювати і управляти власними емоціями, своєю мотивацією, думками і поведінкою, регулювати свій емоційний стан.

"І тільки, якщо ви вмієте це робити, тільки після цього стає доступним можливість управляти емоційними станами дітей. Помічати їхні актуальні потреби, співпереживати і розвивати їхні сильні сторони, а не цькувати за те що вони щось зробили, якось проявились, щось відчули", - пояснює Олександра.

Виховуйте себе

"Як би складно та "заїжджено" це не звучало - виховуйте себе. Це найголовніше і основне правило, яке змінить будь-які відносини з вашими дітьми", - радить експертка.

Раніше ми розповідали, яких людей не можна допускати у своє життя, щоб вони його не зіпсували.

Читайте також про те, які установки батьків псують відносини з дітьми.

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