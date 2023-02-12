Психотерапевт назвала топ-3 принципа воспитания ребенка. Запомните их

Все родители стремятся воспитать успешного ребенка. Часто в этом процессе взрослые руководствуются собственным опытом и принципами, которые уже могут быть устаревшими для нового поколения. Ведь мир динамично меняется, а вместе с ним - жизнь.
Какие топ-3 принципа следует применять в воспитании ребенка, рассказала психотерапевт Александра Мороз на странице в Instagram.
Огромная проблема состоит в том, что родители считают, что ребенок их собственность. И именно это проявляется в обычных диалогах, где родители "поучают".
"Давайте на примере, который вы поймете. Вас ваша мама или папа так учил, говорили допустимо: "надо окончить институт, иначе станешь уборщиком улиц". Видимо многие слышали подобные фразы в детстве. Мы выросли, мир изменился на 180 градусов и 99 % правды/предрассудков/знаний наших родителей в нашем сегодняшнем мире не работают", - говорит Мороз.
По словам психотерапевтки, то же будет и с нашими детьми и их миром, ведь с годами все меняется и принципы к жизни тоже.
"Поэтому зачем терять свое время с ними на их "бесцельное воспитание за принципами вашей правды", - говорит эксперт.
Эмоциональный интеллект - это способность понимать, осознавать и управлять собственными эмоциями, своей мотивацией, мыслями и поведением, регулировать свое эмоциональное состояние.
"И только, если вы умеете это делать, только после этого становится доступной возможность управлять эмоциональными состояниями детей. Замечать их актуальные потребности, сопереживать и развивать их сильные стороны, а не травить за то, что они что-то сделали, как-то проявились, что-то почувствовали", - объясняет Александра.
"Как бы сложно и "заезжено" это ни звучало - воспитывайте себя. Это самое главное и основное правило, которое изменит любые отношения с вашими детьми", - советует эксперт.
Раньше мы рассказывали, каких людей нельзя допускать в свою жизнь, чтобы они ее не испортили.
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