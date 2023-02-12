Психотерапевт назвала топ-3 принципа воспитания ребенка. Запомните их

Наблюдать, а не учить

Огромная проблема состоит в том, что родители считают, что ребенок их собственность. И именно это проявляется в обычных диалогах, где родители "поучают".

"Давайте на примере, который вы поймете. Вас ваша мама или папа так учил, говорили допустимо: "надо окончить институт, иначе станешь уборщиком улиц". Видимо многие слышали подобные фразы в детстве. Мы выросли, мир изменился на 180 градусов и 99 % правды/предрассудков/знаний наших родителей в нашем сегодняшнем мире не работают", - говорит Мороз.

По словам психотерапевтки, то же будет и с нашими детьми и их миром, ведь с годами все меняется и принципы к жизни тоже.

"Поэтому зачем терять свое время с ними на их "бесцельное воспитание за принципами вашей правды", - говорит эксперт.

Развивайте в себе эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект - это способность понимать, осознавать и управлять собственными эмоциями, своей мотивацией, мыслями и поведением, регулировать свое эмоциональное состояние.

"И только, если вы умеете это делать, только после этого становится доступной возможность управлять эмоциональными состояниями детей. Замечать их актуальные потребности, сопереживать и развивать их сильные стороны, а не травить за то, что они что-то сделали, как-то проявились, что-то почувствовали", - объясняет Александра.

Воспитывайте себя

"Как бы сложно и "заезжено" это ни звучало - воспитывайте себя. Это самое главное и основное правило, которое изменит любые отношения с вашими детьми", - советует эксперт.