Психопати серед нас: як впізнати їх у друзях, колегах і коханих людях

Психопатія, як антисоціальній розладу особистості

Якщо говорити про психопатію, як про антисоціальний розлад особистості, то можна виділити такі риси психопатів:

Вони використовують, маніпулюють або порушують права інших.

У них відсутня емпатія (співпереживання), жаль чи докори сумління, коли мова йде про проблеми, страждання інших людей.

Вони поводяться безвідповідально та демонструють зневагу до нормальної соціальної поведінки.

Їм важко підтримувати довгострокові стосунки.

Вони не можуть контролювати свій гнів

У них нема відчуття провини і вони не вчаться на своїх помилках.

Вони звинувачують інших у проблемах у своєму житті.

Вони неодноразово порушували закон.

Придивіться до людей, що вас оточують, можливо, хтось з них виявляє такі риси чи особливості поведінки.

Чи є ліки від антисоціальних розладів?

Раніше експерти вважали, що антисоціальні розлади особистості - це стани, що тривають протягом усього життя. Але тепер деякі вважають, що їх можна контролювати і навіть вилікувати.

Поведінка людини з таким розладом може покращитися з часом за допомогою терапії, навіть якщо основні характеристики, такі як відсутність емпатії, залишаються.

Розмовна терапія, як-от когнітивно-поведінкова терапія, іноді використовується для лікування антисоціального розладу особистості. Також може використовуватися соціальна терапія.

А от медикаментозне лікування психопатії наразі малодосліджене

"Існує мало доказів, які свідчать про використання ліків для лікування антисоціального розладу особистості. Але деякі антипсихотичні та антидепресанти можуть бути корисними в ряді випадків", - говорять експерти.

Якщо вас турбують будь-які симптоми, вам слід звернутися до спеціаліста.