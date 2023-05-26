Психопати серед нас: як впізнати їх у друзях, колегах і коханих людях

Психопати живуть серед нас. Це можуть бути колеги, сусіди, друзі чи навіть партнери по стосунках. Адже такий розлад як психопатія має дуже широкий спектр тяжкості проявів.
Якщо поряд з вами людина зі схильністю до психопатії, це не означає, що вона має намір вам нашкодити, але пильними бути варто. Бо психопати, як правило, маніпулятивні, брехливі та безрозсудні, і їм байдуже до почуттів інших людей.
Як розпізнати психопата, пише The Sun.
Якщо говорити про психопатію, як про антисоціальний розлад особистості, то можна виділити такі риси психопатів:
Придивіться до людей, що вас оточують, можливо, хтось з них виявляє такі риси чи особливості поведінки.
Раніше експерти вважали, що антисоціальні розлади особистості - це стани, що тривають протягом усього життя. Але тепер деякі вважають, що їх можна контролювати і навіть вилікувати.
Поведінка людини з таким розладом може покращитися з часом за допомогою терапії, навіть якщо основні характеристики, такі як відсутність емпатії, залишаються.
Розмовна терапія, як-от когнітивно-поведінкова терапія, іноді використовується для лікування антисоціального розладу особистості. Також може використовуватися соціальна терапія.
А от медикаментозне лікування психопатії наразі малодосліджене
"Існує мало доказів, які свідчать про використання ліків для лікування антисоціального розладу особистості. Але деякі антипсихотичні та антидепресанти можуть бути корисними в ряді випадків", - говорять експерти.
Якщо вас турбують будь-які симптоми, вам слід звернутися до спеціаліста.
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