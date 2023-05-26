Психопаты среди нас: как узнать их в друзьях, коллегах и любимых людях

Психопаты живут среди нас. Это могут быть коллеги, соседи, друзья или даже партнеры по отношениям. Ведь такое расстройство как психопатия имеет очень широкий спектр тяжести проявлений.
Если рядом с вами человек со склонностью к психопатии, это не значит, что он намерен вам навредить, но бдительными быть стоит. Так как психопаты, как правило, манипулятивны, лживы и безрассудны, и им безразличны чувства других людей.
Как распознать психопата, пишет The Sun.
Если говорить о психопатии, как об антисоциальном расстройстве личности, то можно выделить следующие черты психопатов:
Присмотритесь к окружающим вас людям, возможно, кто-то из них проявляет такие черты или особенности поведения.
Ранее эксперты считали, что антисоциальные расстройства личности - это состояния, продолжающиеся на протяжении всей жизни. Но сейчас некоторые считают, что их можно контролировать и даже вылечить.
Поведение человека с таким расстройством может улучшиться с течением времени с помощью терапии, даже если основные характеристики, такие как отсутствие эмпатии, остаются.
Разговорная терапия, как когнитивно-поведенческая терапия, иногда используется для лечения антисоциального расстройства личности. Также может использоваться социальная терапия.
А вот медикаментозное лечение психопатии пока мало исследовано.
"Существует мало доказательств, свидетельствующих об использовании лекарств для лечения антисоциального расстройства личности. Но некоторые антипсихотические и антидепрессанты могут быть полезны в ряде случаев", - говорят эксперты.
Если вас беспокоят какие-либо симптомы, вам следует обратиться к специалисту.
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