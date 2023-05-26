Психопаты среди нас: как узнать их в друзьях, коллегах и любимых людях

Психопатия, как антисоциальное расстройство личности

Если говорить о психопатии, как об антисоциальном расстройстве личности, то можно выделить следующие черты психопатов:

Они используют, манипулируют или нарушают права других.

У них отсутствует эмпатия (сопереживание), сожаление или угрызения совести, когда речь идет о проблемах, страданиях других людей.

Они ведут себя безответственно и демонстрируют пренебрежение к нормальному социальному поведению.

Им тяжело поддерживать долгосрочные отношения.

Они не могут контролировать свой гнев.

У них нет чувства вины и они не учатся на своих ошибках.

Они обвиняют других в проблемах своей жизни.

Они неоднократно нарушали закон.

Присмотритесь к окружающим вас людям, возможно, кто-то из них проявляет такие черты или особенности поведения.

Есть ли лекарство от антисоциальных расстройств?

Ранее эксперты считали, что антисоциальные расстройства личности - это состояния, продолжающиеся на протяжении всей жизни. Но сейчас некоторые считают, что их можно контролировать и даже вылечить.

Поведение человека с таким расстройством может улучшиться с течением времени с помощью терапии, даже если основные характеристики, такие как отсутствие эмпатии, остаются.

Разговорная терапия, как когнитивно-поведенческая терапия, иногда используется для лечения антисоциального расстройства личности. Также может использоваться социальная терапия.

А вот медикаментозное лечение психопатии пока мало исследовано.

"Существует мало доказательств, свидетельствующих об использовании лекарств для лечения антисоциального расстройства личности. Но некоторые антипсихотические и антидепрессанты могут быть полезны в ряде случаев", - говорят эксперты.

Если вас беспокоят какие-либо симптомы, вам следует обратиться к специалисту.