Ось як перше кохання впливає на наше світосприйняття: пояснення психологів

У більшості випадків перше кохання не переростає у серйозні та тривалі стосунки й закінчується травматично для когось із пари. Дуже часто цей досвід впливає на формування подальшої поведінки у романтичних стосунках.

Про те, як саме впливає перше кохання на наше світосприйняття і чому ми його найбільше запам'ятовуємо, розповіли на сторінці про психологічне здоров'я Pleso в Instagram .

Як перше кохання впливає на наше світосприйняття

"Чому ми запам'ятовуємо перше кохання на все життя? Ми звикли думати про те, що це лише через те, що будь-хто з нас під час першої закоханості переживає дуже широкий спектр емоцій та почуттів. Однак якщо дивитися ширше, то перше кохання - це перша стежинка до пізнання себе та світу через іншу людину. Це можливість знайти нову точку зору на звичні речі та навчитися бачити їх по-іншому", - пишуть експерти.

Перше кохання тому й не забувається, бо відкриває в нас нові грані власної особистості та життєвого досвіду.

"Перше кохання вчить нас, що хтось, окрім нашої родини та друзів, теж вважає вас дивовижним, гарним, веселим та приємним. Це усвідомлення стає приголомшливим для нас. І зрештою таким, яке ми ніколи не забудемо", - пояснюють психологи.

Також вони зазначають, що у багатьох людей перший секс відбувається не з першим коханням.

"Однак коли ми вперше займаємось сексом з тим, кого дійсно любимо, то розуміємо, наскільки то по-іншому. Це більша інтимність та більший емоційний зв'язок, які навряд чи можна відчути під час сексу з тим, кого ми не любимо", - стверджують психологи.

Також у закоханих виникає бажання проводити разом максимально багато часу, при цьому їм не набридає.

"Однак будьте уважні до часу, який проводите разом. Іноді варто побути на одинці, з друзями й родиною", - кажуть експерти.

Чому перше кохання запам'ятовується більше, ніж наступні досвіди

"Ймовірно у ці прекрасні моменти життя ми відчуваємо більше збудження, хвилювання та навіть страху, ніж будь-коли. Для деяких людей закохуватися - дещо тривожно. А тривога - то велика частина закоханості, особливо якщо це відбувається вперше", - пояснюють психологи.

Під час першою закоханості людина вчиться довіряти, а також сперечатися й, в ідеалі, розв'язувати проблеми.

"Сваритися з людиною, яку любиш, цілком нормально. З часом ми розуміємо, що ми можемо мати абсолютно протилежні погляди на різні речі. Якщо відчуваєте, що "метелики у животі" зникають, значить ви перейшли на наступний етап прив'язаності", - кажуть експерти.