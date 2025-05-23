Психологиню Холоденко звинуватили у співпраці з росіянкою: як вона відповіла

Що саме з'ясувала блогерка та як відреагувала сама психологиня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про співпрацю Холоденко з росіянкою

Ілона пригадала, як психологиня критикувала її вихід на Каннському кінофестивалі у 2023 році. Тоді вона на підтримку України, яка страждає від російської агресії, облила себе червоною фарбою.

"Вона мене привселюдно булила. Казала, що я мололєтка, соромлю Україну, що я не проукраїнська тощо", - пригадала вона.

Тим часом сама Наталя, за словами блогерки, підписала контракт на пів мільйона рублів з російським піар-агенством.

"Тобто це пряме спонсорство того, що летить зараз на Україну. Наталю, ви ж проукраїнська жінка. Чи вам так сильно хочеться піару, що ви готові платити гроші Росії?" - запитала інфлюенсерка.

Вона закріпила скріни з блогу російської піарниці та блогерки Поліни Пушкарьової, яка розповіла про початок співпраці з психологинею.

"Як символічно! Рівно два роки пройшло як я на цьому ж місці "опозорила" Україну в Каннах, облившись кров'ю. А ця жіночка зараз "восхваляє" Україну, співпрацюючи з росіянами заради піару", - зауважила Ілона.

Холоденко почала співпрацю з росіянкою (фото: instagram.com/ilonachernobai)

Пушкарьова дійсно підписана на Холоденко. А от в підписках психологині наразі інфлюенсерки не видно.

Що каже Наталія Холоденко

Психологиня не стала відповідати прямо. На хвилі хейту вона опублікувала допис в компанії подруги Бес Розенталь, яку назвала "своїм єдиним агентом".

Наталія зазначила, що зараз "мода ловити відьом" і протягом останніх 10 років популярності до неї постійно підходять люди сфотографуватися.

Вочевидь, так вона натякнула, що російська інфлюенсерка просто зробила знімок і "використала у своїх цілях".

"Я кожного дня натикаюсь на нові вибрики: інтерпретації зради, продажності, гроші не пахнуть тощо. Ще раз хочу підкреслити, що протягом останніх 10 років і трьох днів до мене підходять сотні людей, роблять фото і відео, яке далі кожен використовує у своїх цілях", - зазначила вона.

"Я не відповідальна за всіх, хто називає мене своїм учнем чи пацієнтом і т.п. Всі, кому треба, зрозуміли, а кому ні - я нічим не можу бути корисна", - додала психологиня.

Холоденко та Бес Розенталь (instagram.com/kholodenkon)

Що відомо про інші скандали з Холоденко

Психологиня вже не вперше опиняється у центрі уваги. В мережі її звинувачували у відірваності від реальності.

Живучи за кордоном, зокрема в Монако, вона неодноразово робила заяви, що піддавалися критиці.

Так, Наталія казала, що українцям не варто бути занадто категоричними щодо росіян. Згодом вона заявила, що у них "національного масштабу аутизм" і нарвалася на критику батьків, чиї діти живуть з таким діагнозом.

Не впускала можливості психологиня поділитися своїми воєнно-політичними думками. Казала, що "нас зливають", країну "вже поділили" і попри війну закликала до проведення виборів.