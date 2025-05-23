Психолога Холоденко обвинили в сотрудничестве с россиянкой: как она ответила

Что именно выяснила блогер и как отреагировала сама психолог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о сотрудничестве Холоденко с россиянкой

Илона вспомнила, как психолог критиковала ее выход на Каннском кинофестивале в 2023 году. Тогда она в поддержку Украины, которая страдает от российской агрессии, облила себя красной краской.

"Она меня публично обливала. Говорила, что я молодетка, стыжу Украину, что я не проукраинская и т.д.", - вспомнила она.

Между тем сама Наталья, по словам блогера, подписала контракт на полмиллиона рублей с российским пиар-агентством.

"То есть это прямое спонсорство того, что летит сейчас на Украину. Наталья, вы же проукраинская женщина. Или вам так сильно хочется пиара, что вы готовы платить деньги России?" - спросила инфлюенсерка.

Она закрепила скрины из блога российской пиарщицы и блогера Полины Пушкаревой, которая рассказала о начале сотрудничества с психологом.

"Как символично! Ровно два года прошло как я на этом же месте "опозорила" Украину в Каннах, облившись кровью. А эта женщина сейчас «восхваляет» Украину, сотрудничая с россиянами ради пиара", - отметила Илона.

Холоденко начала сотрудничество с россиянкой (фото: instagram.com/ilonachernobai)

Пушкарева действительно подписана на Холоденко. А вот в подписках Холоденко инфлюенсерки сейчас не видно.

Что говорит Наталья Холоденко

Психолог не стала отвечать прямо. На волне хейта она опубликовала сообщение в компании подруги Бес Розенталь, которую назвала "своим единственным агентом".

Наталья отметила, что сейчас "мода ловить ведьм" и в течение последних 10 лет популярности к ней постоянно подходят люди сфотографироваться.

Вероятно, так она намекнула, что российский инфлюенсер просто сделала снимок и "использовала в своих целях".

"Я каждый день натыкаюсь на новые выходки: интерпретации измены, продажности, деньги не пахнут и тому подобное. Еще раз хочу подчеркнуть, что в течение последних 10 лет и трех дней ко мне подходят сотни людей, делают фото и видео, которое дальше каждый использует в своих целях", - отметила она.

"Я не ответственна за всех, кто называет меня своим учеником или пациентом и тому подобное. Все, кому надо, поняли, а кому нет - я ничем не могу быть полезна", - добавила психолог.

Холоденко и Бэс Розенталь (instagram.com/kholodenkon)

Что известно о других скандалах с Холоденко

Психолог уже не впервые оказывается в центре внимания. В сети ее обвиняли в оторванности от реальности.

Живя за границей, в частности в Монако, она неоднократно делала заявления, которые подвергались критике.

Так, Наталья говорила, что украинцам не стоит быть слишком категоричными в отношении россиян. Впоследствии она заявила, что у них "национального масштаба аутизм" и нарвалась на критику родителей, чьи дети живут с таким диагнозом.

Не упускала возможности психолог поделиться своими военно-политическими мыслями. Говорила, что "нас сливают", страну "уже поделили" и, несмотря на войну, призывала к проведению выборов.