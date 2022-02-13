Психологи з'ясували, яким жінкам віддають перевагу чоловіки. Всього дві якості

У сучасному світі побудувати успішні стосунки непросто. Багато хто з нас або вважають за краще самотнє життя, боячись труднощів, або наступають на одні і ті ж граблі. Особливо жінки часто собі задають питання, що потрібно, щоб чоловік полюбив міцно, по-справжньому, чесно і назавжди.

Психологи кажуть, що таких якостей всього дві. Жінкам слід всього лише згадати про свою природну сутність і припинити "винаходити велосипед".

Якість № 1. Розуміння

Чоловіки люблять тих, хто їх розуміє, і розчаровуються в тих, хто не розуміє. Залученість, емоційна близькість, інтерес до партнера - ті якості, які потрібні, щоб бути коханою.

Щиро цікавтеся партнером, його думками, переживаннями - саме на цьому засноване глибоке почуття - любов.

Якість № 2. Ласкавість

Це здатність зберігати внутрішній спокій, яка зовні проявляється як м'якість, жіночність, ніжність, але при цьому зі збереженням особистих кордонів і особистого стрижня.

Так сталося, що жінка управляє чоловіком, сім'єю і всім світом через свою унікальну якість - ласкавість. На жаль багато сучасних жінок втрачають цю якість, змушені без чоловічої підтримки ставати жорсткими, чоловікоподібними.