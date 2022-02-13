Психологи з'ясували, яким жінкам віддають перевагу чоловіки. Всього дві якості
У сучасному світі побудувати успішні стосунки непросто. Багато хто з нас або вважають за краще самотнє життя, боячись труднощів, або наступають на одні і ті ж граблі. Особливо жінки часто собі задають питання, що потрібно, щоб чоловік полюбив міцно, по-справжньому, чесно і назавжди.
Про це пише PSY.
Психологи кажуть, що таких якостей всього дві. Жінкам слід всього лише згадати про свою природну сутність і припинити "винаходити велосипед".
Якість № 1. Розуміння
Чоловіки люблять тих, хто їх розуміє, і розчаровуються в тих, хто не розуміє. Залученість, емоційна близькість, інтерес до партнера - ті якості, які потрібні, щоб бути коханою.
Щиро цікавтеся партнером, його думками, переживаннями - саме на цьому засноване глибоке почуття - любов.
Якість № 2. Ласкавість
Це здатність зберігати внутрішній спокій, яка зовні проявляється як м'якість, жіночність, ніжність, але при цьому зі збереженням особистих кордонів і особистого стрижня.
Так сталося, що жінка управляє чоловіком, сім'єю і всім світом через свою унікальну якість - ласкавість. На жаль багато сучасних жінок втрачають цю якість, змушені без чоловічої підтримки ставати жорсткими, чоловікоподібними.
Раніше ми писали про справжні причини, за якими чоловік перестає любити. Про це багато хто не знає.
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