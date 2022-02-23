Психологи выделили несколько типов женщин, от которых сбегают мужчины

Психологи говорят, что при сближении мы начинаем видеть друг в друге не только фасад - лучшие качества, которыми мы усердно размахивали перед партнером. Но и плохое - особенности характера, поведения, привычки, которые могут вызывать недоумение и желание сбежать. Что же это относительно женщин?

Я сама!

Эта женщина хочет контролировать отношения, ставит мужчину на место, считает себя "решателем" проблем. Да, у нее могут быть хорошие намерения, но мужчина от таких указаний - что и когда ему делать - рано или поздно сбежит.

Не отбирайте у мужчины право и возможность быть мужчной.

Мамочка

Такая женщина обожает мужа, суетится вокруг него и вечно беспокоится. Верит, что он не может сделать ничего сам. Возможно, даже выбирает ему одежду, заготавливает все эти лоточки-пасочки с собой на работу даже если сильно устала.

Женщина-мать в отношениях берет все на себя, весь груз ответственности за быт, уют, комфорт партнера. В итоге он расслабляется, а она сетует, что получила в итоге тюфяка, который протирает дыру в диване своим раскормленным телом.

Секс-манипуляторша

Такая женщина на первое место ставит свою сексуальность и манипулирует мужчиной с помощью секса.

Если он хочет заняться любовью, то он должен сделать то, что она хочет. Но никакие отношения не выживут с таким шантажом.

Вечная страдалица

Сценарий этот звучит неплохо: парень встречает девушку, он ее спасает, и в итоге они живут долго и счастливо.

Романтично, но недолго. Если девушку постоянно нужно спасать (финансы, здоровье, проблемы с жильем и т. д.), это слишком утомительно и нереалистично для мужчины.

Холодно - горячо

В таких отношениях женщина постоянно дразнит мужчину, но не отдает ему сполна себя.

И дело не только в сексе, а в целом в отношениях. Сначала это может быть забавно, но потом раздражает, ведь такое поведение не позволяет сблизиться и недовольство нарастает.

Принцесса

Такая женщина хочет, чтобы ею постоянно восхищались и любили, при этом ничего не давая взамен.

Она хочет быть своего рода трофеем для мужчины. Но тем самым лишает и себя, и его настоящего счастья и близких отношений.