Психологи рассказали, какие темы не стоит обсуждать с подругами: будет только хуже

Вашей подруге или другу изменяют

Многие люди считают, что нужно открывать глаза на подобные вещи, но есть и сторонники того, что не стоит лезть в чужую личную жизнь.

И психологи солидарны со вторыми: если вы увидели мужа своей подруги на сайте знакомств или случайно встретили жену одноклассника в кафе с другим мужчиной – не стоит это обсуждать. И дело не в том, что вы предаете своих друзей.

Во-первых, вы можете не знать всей ситуации до конца. А ваше вмешательство не будет расценено как помощь, оно отравит ваши отношения с другом.

Во-вторых, ваши друзья могут о таких ситуациях даже не догадываться, а вот впускать кого-то в семейные конфликты у них точно в планы не входило.

В-третьих, вы не сможете оставаться в стороне от сугубо личного конфликта, так как вы стали свидетелем и участником. А значит, все страдания, депрессии, долгие разговоры и другие последствия – станет частью вашей спасательной миссии.

Ну и в-четвертых, вы станете гонцом, который принес плохие новости. А в старину от них избавлялись.

Ваша измена

В жизни случается всякое. И абсолютные глупости – намного чаще, чем нам кажется. И дружба порой заканчивается, по самым разнообразным причинам. И в тяжелых ситуациях или под воздействием алкоголя люди могут вести себя непредсказуемо.

Не судите людей по себе, ваша тайна будет важной только для вас. А для кого-то она такой не будет и ваша близкая подруга одной фразой может уничтожить вашу семью и многое другое. Поэтому такие ситуации держите в секрете даже от самых верных подруг.

Чужие тайны

Женские встречи порой сопровождаются обсуждением жизни общих знакомых. И хорошо, когда вы говорите о замужестве, предложениях руки и сердца и рождение детей. Но людям интереснее "жареные" факты – разводы, ссоры, физические недостатки и прочие нелицеприятные тонкости.

Если уж вам доверили чужую тайну – держите ее при себе, даже если очень хочется с кем-то поделиться. Это характеризует вашу порядочность и надежность.

Тем более, сегодня участницы сплетен с вами нет, а в следующий раз в компании не будет вас, и кто-то точно проговорится. И вы получите врага.

Финансовые вопросы

Любая многолетняя дружба способна очень быстро развалиться из-за денежных вопросов. Не стоит обсуждать свои доходы или расходы. Особенно, если вы работаете в одной компании или сфере и ваша подруга явно получает меньше.

Поверьте, если вы или ваш муж хорошо зарабатываете и можете себе позволить намного больше остальных подруг, вам будут завидовать. А ваши рассказы о крутых поездках и покупках приведут только к уменьшению количеству встреч с подругами.

Не стоит особо рассказывать и о проблемах с деньгами. Возможно, подруги захотят вам помочь. Но позже это обернется неприятными ситуациями. Вас начнут считать бедной сироткой и скрывать от вас определенные мероприятия, чтобы вы не расстраивались. А это тоже приведет к отдалению.