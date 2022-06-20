Психологи розкрили дивовижний секрет щасливих відносин: потрібен всього один елемент

Будь-який, навіть найміцніший і щасливий союз, виявляється часом під натиском проблем, розчарувань, образ і негараздів. І існує тільки один елемент, який допоможе вистояти в боротьбі та зробити пару найщасливішою на планеті.

Як повідомляє видання Cluber , ключовим фактором успішних стосунків є те, що щасливі пари здатні разом насолоджуватися позитивними та радісними моментами.

Психологи відзначають, що цей фактор може здатися, на перший погляд, очевидним. Але в реальності найчастіше не так. Розділення радощів повсякденного життя дійсно сприяє стабільності та щастя у стосунках.

І подолати труднощі можна - разом посміявшись. Сміх - це і є той самий дивовижний секрет щасливих відносин, який хочуть знати всі люди на землі.

Були вивчені життя подружніх пар середнього і старшого віку. І під час дослідження психологи зосередилися на загальних перевагах, пов'язаних з умінням керувати емоціями.

Ця здатність називається "емоційна регуляція" - саме вона пов'язана з умінням відчувати себе краще, коли не все добре.

І сміх є важливим компонентом "емоційної регуляції". Ви ніколи не замислювалися, що почуття гумору, вміння пожартувати навіть в трагічних ситуаціях, сильно допомагає зберегти настрій і не опустити руки?

"Вираження позитивної емоційної реакції на такі негативні емоції, як страх, гнів, відраза. І, можливо, це найефективніший спосіб управління негативними емоціями", - зазначають психологи.

До речі, якщо придивитися до відносин пар, у яких не все гладко, можна швидко помітити - вони не сміються разом, не розмовляють поглядами з іскоркою, не переглядаються як змовники.

У Стенфордському університеті провели аналіз 13-річного спостереження за парами, щоб з'ясувати, чи дійсно процес емоційної регуляції негативних переживань допомагає краще справлятися з труднощами у відносинах.

Подружні пари залишалися наодинці на 15 хвилин і в цей час вони говорили про події минулого дня, спілкувалися на тему свіжих конфліктів або обговорювали щось приємне обом. А в процесі психологи відстежували фізіологічні реакції та емоції учасників, а також те, як вони справляються з конфліктами.

Результати виявилися вельми цікавими. Виявилося, що емоційне регулювання є ключовим фактором, від якого залежить задоволеність партнерів їх подружнім життям. І цей інструмент більш ефективний у жінок.

Тобто, контролювати емоційний клімат у відносинах може абсолютно будь-яка пара - для цього потрібно регулярно разом сміятися. Це може здатися дивним або неприродним, але з часом ви зрозумієте, що приводів для загального сміху може бути дуже багато.

Використовувати таку емоційну регуляцію дуже просто - якщо бачите, що сімейний конфлікт переростає в щось руйнівне, натисніть на паузу. Видихніть і подивіться на ситуацію з боку, а потім пошукайте - з чого ви можете посміятися разом з партнером.

Спочатку буде складно так робити, але з часом розрядка негативних емоцій стане вашою звичкою і збереже ваші стосунки щасливими на багато років.